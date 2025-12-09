उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर बढ़ने लगा है, पहाड़ों की ठंड अब मैदानी इलाकों में भी अपना असर दिखा रही है, जिसके चलते प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है. सूरज ढलने के बाद तो सर्दी शरीर कंपाने लगी है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने और कई जगहों पर कोहरे की चेतावनी दी है.

मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार 9 दिसंबर को प्रदेश के दोनों पश्चिमी और पूर्वी संभागों में मौसम शुष्क रहेगा इस दौरान सुबह और शाम के समय कही-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा रहने की संभावना बनी हुई हैं. बुधवार और गुरुवार को भी मौसम के शुष्क रहने का ही अनुमान है. इस दौरान किसी तरह की चेतावनी नहीं गई है.

13 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव

प्रदेश में बीते कुछ समय में सर्दी में बढ़ोतरी हुई है. आने वाले दो से तीन दिनों में इसमें और इजाफा होगा. 13 दिसंबर एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है. जिससे हल्के-फुल्के बादल देखने को मिल सकते हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी और न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की तक कमी आ सकती है.

राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां दिन के समय धूप निकलने से राहत है लेकिन सुबह और शाम को सर्दी का कंपाने लगती है, कई जगहों पर लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है. राम नगरी अयोध्या में लगातार न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है बीते 24 घंटों में अयोध्या में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

सर्दी के साथ कई शहरों में प्रदूषण की मार

ठंड के साथ यूपी के कई बड़े शहरों में प्रदूषण की मार भी जारी है. नोएडा-गाजियाबाद लगातार प्रदेश के सबसे प्रदूषित शहर बने हुए है वहीं वाराणसी में भी प्रदूषण बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है. वाराणसी के शहरी क्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स 550 के पार रिकॉर्ड किया गया.

वाराणसी में एक-दो दिन पहले इस बढ़ते प्रदूषण से लोगों को जरूर राहत मिली थी लेकिन 8 दिसंबर को बढ़ते प्रदूषण ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है. धुंध का प्रभाव कंस्ट्रक्शन निर्धारित क्षेत्रफल में वाहनों का आवागमन कुछ कारखाने से निकलने वाले धुएं इसकी प्रमुख वजह बनते जा रहे हैं. वाराणसी का लंका क्षेत्र भेलूपुर अर्दली बाजार क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रदूषित बताया जा रहा है.