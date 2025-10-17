उत्तर प्रदेश में मौसम सुहावना बना हुआ हैं. दिन के समय एकदम साफ मौसम हैं धूप निकलने के बाद बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लग रही हैं वहीं सुबह और शाम को ठंडी हवाओं की वजह से हल्की सर्दी महसूस हो रही हैं. लोगों ने अब अपने एसी और कूलर भी बंद कर दिए हैं. प्रदेश में आज भी शुष्क मौसम रहने का अनुमान हैं. आने वाले पांच दिनों में कोई बड़ा बदलाव होने का अनुमान नहीं है.

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही संभागों में आज 17 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहेगा. राजधानी लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, आगरा समेत सभी 75 जिले आज ग्रीन जोन में बने हुए हैं. सुबह से ही आसमान साफ रहेगा और खिली धूप निकलेगी. कहीं बारिश का कोई अनुमान नहीं है और न ही कोई चेतावनी दी गई है.

दीपावली तक ऐसी ही रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक दीपावली तक ऐसा ही मौसम रहने का पूर्वनुमान हैं. 18 और 19 अक्टूबर को भी प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. कहीं कोई चेतावनी नहीं दी गई हैं. 22 अक्टूबर तक यूपी के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा. अगले पांच दिनों तक दिन में धूप, साफ मौसम और शाम को हल्की सर्दी का सिलसिला जारी रहेगा.

राज्य में हवाओं की दबाव की वजह से सुबह के समय कहीं-कहीं हल्की धुंध देखने को मिल सकती हैं लेकिन, दिन चढ़ने के साथ ये गायब हो जाएगी. बीते 24 घंटों में कानपुर सबसे सर्द जिला दर्ज किया गया है. यहां रात के समय न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. कानपुर के अलावा इटावा, बरेली, अयोध्या और शाहजहांपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा.

यूपी में कहां सबसे कम रहा तापमान

राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां सबसे अधिक तापमान 31.9 और न्यूनतम पारा 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा. वहीं वाराणसी में दिन के समय में 32.3 और रात में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री कम दर्ज किया गया. यहां न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस रहा.

इनके अलावा आगरा में 18.8, बहराइच में 18.4, गोरखपुर में 19.4, प्रयागराज में 19.1, हरदोई में 18.5 और बाराबंकी में 18.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.