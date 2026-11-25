उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के बढ़नी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के शिलान्यास कार्यक्रम में बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय सह-संयोजक प्रदीप कुमार पुत्र स्वर्गीय भगवती प्रसाद के साथ मारपीट और गला दबाकर हत्या की कोशिश के मामले में ढेबरुआ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.

ढेबरुआ पुलिस ने छह नामजद और दो दर्जन अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है. मुकदमे में हत्या के प्रयास समेत भारतीय न्याय संहिता की छह धाराएं भी लगाई गई हैं.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, घटना 21 नवंबर को 19.66 करोड़ की लागत से बनाने वाले सीएचसी के शिलान्यास कार्यक्रम की है. बढ़नी में शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल अपने समर्थको के साथ कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और उनके समर्थको के द्वारा नारे लगाए जा रहे थे. शिकायतकर्ता ने यह भी लिखा है कि मैं कार्यक्रम में मंच पर पहले से मौजूद था. यह कार्यक्रम अपना दल के विधायक विनय वर्मा की और से आयोजित किया गया था. इसी दौरान सांसद जगदम्बिका पाल अपने साथ करीब 50 से 60 समर्थको को लेकर कार्यक्रम में पहुंच गए थे.

शिकायतकर्ता ने प्रार्थना पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि सांसद के साथ आए कुछ लोगों ने मंच पर चढ़कर पहले गालियां देनी शुरू कर दीं. इसके बाद विधायक का समर्थक समझकर मेरे साथ लात-घूंसों से मारपीट भी की गई. मारपीट के दौरान हमलावरों ने मुझेजान से मारने की धमकी भी दे दी.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

पुलिस ने एफआईआर में शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी रिंकू पाल पर गला पकड़कर जोर से दबाने का आरोप लगाया गया है और जान से मारने की धमकी भी दी है. प्रदीप कुमार ने घटना के दौरान पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों के मौजूद रहने के बावजूद भी बीच-बचाव नहीं किए जाने की बात भी प्राथमिकी में कही है.

6 नामजद दो दर्जन अज्ञात के खिलाफ FIR

पुलिस ने मामले में अनिल अग्रहरि, सूर्य कुमार पांडेय उर्फ पहलवान, मुरारी सिंह, पंकज चतुर्वेदी, कैलाश और रिंकू पाल को नामजद किया है. इनके अलावा दो दर्जन अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है.

थाना ढेबरुआ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5), 191(2), 115(2), 352, 351(3) और 109(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच सौंपी दी गई है.

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