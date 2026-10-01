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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबादः मेला देखने गई युवती का अपहरण कर गैंगरेप, आरोपियों की तलाश तेज

मुरादाबादः मेला देखने गई युवती का अपहरण कर गैंगरेप, आरोपियों की तलाश तेज

मुरादाबाद में भाई के साथ मेला देखने गई युवती के अपहरण और गैंगरेप का मामला सामने आया है. पुलिस ने नामजद शिकायत दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 01 Oct 2026 11:15 PM (IST)
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मुरादाबाद में भाई के साथ मेला देखने गई दलित युवती के अपहरण और गैंगरेप का मामला सामने आया है. युवती के परिजनों ने गांव के ही दो युवक पंकज और योगेश के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दबिश देनी शुरू कर दी है.

दरअसल, यह मामला मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र से सामने आया है. बताया जा रहा है कि गांव में मेला लगा हुआ था. युवती 28 सितंबर की शाम अपने भाई के साथ मेला देखने पहुंची थी. आरोप है कि इसी दौरान दोनों युवक (पंकज और योगेश) वहां पहुंचे और युवती को बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए. भाई के साथ घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने युवती की तलाश शुरू कर दी.

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आरोपियों ने बंधक बनाकर युवती से कई बार किया रेप

परिजनों का आरोप है कि युवती को करीब 24 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ कई बार रेप किया गया. आरोप है कि बाद में युवती को उसके घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घर पहुंची युवती ने परिजनों को जब पूरी घटना बताई तो परिवार में हड़कंप मच गया.

पंचायत कर बनाया गया समझौते का दबाव- परिजन

परिजनों का आरोप है कि इसके बाद गांव में ही पंचायत कराकर मामले को दबाने और समझौता कराने का दबाव बनाया गया. करीब 12 घंटे तक चले कथित दबाव के बाद परिवार बुधवार सुबह डिलारी थाने पहुंचा और पुलिस को शिकायत दी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपहरण, सामूहिक रेप, एससी-एसटी एक्ट और धमकी समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है.

पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज की नामजद शिकायत

मुरादाबाद के एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर डिलारी थाने में दो नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है. युवती का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 01 Oct 2026 11:06 PM (IST)
Tags :
Moradabad News UP NEWS
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