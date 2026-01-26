हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गणतंत्र दिवस पर यूपी में कोहरे और ठंड का डबल अटैक, कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी

गणतंत्र दिवस पर यूपी में कोहरे और ठंड का डबल अटैक, कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी

UP Weather Today: मौसम विभाग ने 32 से अधिक जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. सुबह से ही घना कोहरा छाया रहेगा, विजिबिलिटी भी 50 से 200 मीटर तक है. सर्द हवाओं से गलन बढ़ गयी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 26 Jan 2026 07:35 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में मौसम ने सोमवार को एक बार फिर करवट ली है. मौसम विभाग ने 32 से अधिक जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. सुबह से ही घना कोहरा छाया रहेगा, विजिबिलिटी भी 50 से 200 मीटर तक है. वहीं सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है. राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 9 के बीच और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. इसके साथ ही कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है.

मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव वेस्ट यूपी और सेंट्रल यूपी में दिखाई पड़ सकता है. जिसकी वजह से बारिश हो सकती है. दिन में धूप खिलेगी, जिससे गर्माहट महसूस होगी, लेकिन शाम को फिर ठंडी हवाएं गलन का एहसास कराएंगी.

प्रमुख शहरों का तापमान

IMD के मुताबिक राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान में अब वृद्धि शुरू हो गयी है. लखनऊ में तापमान न्यूनतम 10-11 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. कानपूर में भी 9 डिग्री से 10 के बीच और अधिकतम 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने का अनुमान है. दक्षिण यूपी में आगरा और मथुरा में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री और अधिकतम 18-20 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा.

पूर्वांचल में वाराणसी और प्रयागराज में न्यूनतम 10-12 व अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वेस्य यूपी में नोएडा और गाजियाबाद में 9 से 11 डिग्री न्यूनतम और अधिकतम 22 डिग्री तक रहेगा.

बारिश का असर- वेस्ट यूपी में

पश्चिमी विक्षोभ के चलते आगरा, मेरठ और सहारनपुर में बारिश की संभावना है, जबकि 27 और 28 जनवरी को यूपी में ज्यादातर जिलों में बारिश होगी. खासकर मध्य और पूर्वी यूपी. कहीं-कहीं तेज बारिश और ओलों का भी अलर्ट जारी किया गया है.

इसके साथ ही सुबह शाम कोहरे और धुंध का असर दिखाई देगा. सर्द हवाएं भी अभी ठंड का असर कराएंगी. लेकिन अब ठंड का असर धीरे-धीरे कम होता जाएगा.

Published at : 26 Jan 2026 07:35 AM (IST)
Embed widget