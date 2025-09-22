सितंबर के तीसरे सप्ताह के बाद से अब यूपी में मानसून की विदाई हो चली है. बीते 24 घंटों में प्रदेश में बारिश नहीं हुई है. कई जगह बादल जरूर छाए रहे. इसके साथ ही तापमान में भी वृद्धि देखी गयी है. भारतीय मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 22 सितंबर से अगले 24 घंटों (23 सितंबर तक) में राज्य में कोई बड़ा मौसमी बदलाव नहीं दिखाई दे रहा. ज्यादातर इलाकों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना बेहद कम है. पूर्वी जिलों में हल्की बूंदाबांदी की आशंका बनी हुई है, जबकि पश्चिमी यूपी में धूप का असर बढ़ेगा.

तापमान में 1-2 डिग्री की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जो लोगों को गर्मी से थोड़ा परेशान कर सकता है.

33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तापमान

तापमान की बता करें तो आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम 25-27 डिग्री के आसपास होगा. लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज जैसे मध्य क्षेत्रों में धूप खिली रहेगी, लेकिन शाम को हल्के बादल छा सकते हैं.

पूर्वी यूपी के गोरखपुर, वाराणसी और आजमगढ़ में मानसून के अवशेषों के कारण हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन यह किसी बड़े नुकसान का कारण नहीं बनेगी. उधर पश्चिमी जिलों जैसे नोएडा, आगरा और मेरठ में मौसम साफ रहेगा, जहां तापमान में तेजी से इजाफा होगा. बुन्देलखण्ड क्षेत्र (झांसी, बांदा) में भी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन उमस का स्तर 60-70% तक बना रहेगा, जो असहज महसूस करा सकता है.

मानसून की सक्रियता हुई कम

पिछले कुछ दिनों से यूपी में मानसून की सक्रियता कम हो चुकी है. 18-19 सितंबर को जारी पीली चेतावनी के बाद अब मौसम शांत हो गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 24 घंटों में कोई नया सिस्टम विकसित नहीं हो रहा, जिससे बारिश का दौर थम चुका है. हालांकि, 25 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जो बाद में प्रभाव डाल सकता है. फिलहाल, किसानों और यात्रियों के लिए राहत की बात है कि सड़कें सूखी रहेंगी और ट्रैफिक सुचारू रहेगा.

एक डिग्री बढ़ेगा तापमान

तापमान के लिहाज से राज्य में औसतन 1 डिग्री की बढ़ोतरी होगी. लखनऊ में अधिकतम 34 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री का अनुमान है, जबकि वाराणसी में 33-27 डिग्री. आगरा जैसे पश्चिमी इलाकों में गर्मी 35 डिग्री तक पहुंच सकती है. सितंबर के अंत तक मानसून पूरी तरह विदा हो जाएगा, जिससे अक्टूबर में शरद ऋतु की दस्तक मिलेगी.