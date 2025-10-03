हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather Update: मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक

UP Weather Update: मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक

Lucknow News: आईएमडी की माने तो अब तापमान में गिरावट लगातार दर्ज होती जाएगी, यानि लोगों को सुबह शाम हल्की ठंडी का एहसास शुरू होगा. अगले सप्ताह तक बारिश के कारणों की विदाई तय है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 03 Oct 2025 06:36 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में मानसून विदाई ले चुका है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में नमी बनी हुई है. जिस कारान बीते दिन गुरूवार 2 अक्टूबर को प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है. मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार तीन अक्टूबर को भी प्रदेश के इलाकों में हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है.  जिसमें पूर्वी और पश्चमी यूपी भी शामिल है.

आईएमडी की माने तो अब तापमान में गिरावट लगातार दर्ज होती जाएगी, यानि लोगों को सुबह शाम हल्की ठंडी का एहसास शुरू होगा. अगले सप्ताह तक बारिश के कारणों की विदाई तय है.

एक से दो डिग्री गिरेगा तापमान

IMD के मुताबिक राज्य में तीन अक्टूबर को तापमान सामने से 1 से दो डिग्री नीचे रहे. राजधानी लखनऊ में दिन का पारा 32-34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है. उधर  पूर्वी यूपी में वाराणसी और गोरखपुर जैसे शहरों में तापमान 30-32 डिग्री तक सीमित रहने की संभावना है, जहां हल्की बूंदा-बांदी दोपहर में हो सकती है. जबकि पश्चिमी इलाकों जैसे आगरा और कानपुर में अधिकतम 33-35 डिग्री का अनुमान है, लेकिन बादल छाए रहने से गर्मी का असर न के बराबर रहेगा. यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से 1-3 डिग्री ऊपर रहने से रातें अपेक्षाकृत गर्म रहेंगी.

4 अक्टूबर से बारिश होने की संभावना

मानसून तो चला गया, लेकिन अगर बारिश की बात करें तो, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की वर्षा की 20-30% संभावना है, जो मानसून के अवशेषों और नमी वाले हवाओं के कारण बन रही है. पश्चिमी विक्षोभ 4 अक्टूबर से सक्रिय होने की स्थिति में अगले कुछ दिनों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है, लेकिन शुक्रवार के लिए कोई रेड अलर्ट नहीं है. येलो अलर्ट वाले जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जिससे दिन की धूप मद्धम रहेगी.

10-15 किमी/घंटा चलेंगी हवाएं

हवा में नमी रहेगी साथ ही हवा की गति भी 10-15 किमी/घंटा रहने का अनुमान है, जो उत्तर-पश्चिम की दिशा से बहेगी. आर्द्रता का स्तर 60-80% तक बना रह सकता है. जो थोड़ी दिक्कत बढ़ा सकता है.

अनियमित वर्षा का पैटर्न देखने को मिल रहा

मौसम जानकारों के मुताबिक अक्टूबर में यूपी का औसत तापमान 24-34 डिग्री के बीच रहता है, लेकिन इस बार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से अनियमित वर्षा पैटर्न देखने को मिल रहा है. बीते सप्ताह की तुलना में आज तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट दर्ज हो रही है, जो सर्दी की दस्तक का संकेत दे रही है.

Published at : 03 Oct 2025 06:36 AM (IST)
UP NEWS UP Weather IMD Alert
