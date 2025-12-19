उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्य इन दिनों कड़ाके की ठंड और कोहरे का प्रकोप झेल रह हैं. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, वाराणसी और बुलंदशहर में कड़ाके ठंड पड़ रही है. बीते 24 घंटे में बुलंदशहर में रात का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा. दूसरी तरफ गुरुवार को वाराणसी दिनभर सबसे ठिठुरने वाला शहर रहा.

आईएमडी के अनुसार, वाराणसी का अधिकतम तापमान सामान्य से 9.9 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर कर 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री रहा. गोरखपुर में ठिठुरन वाली ठंड ने लोगों को परेशान किया है. ठंड से बचाव के लिए लोग गरम कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं.

गोरखपुर में सर्दी ने तोड़ा 14 सालों का रिकॉर्ड

उधर, गोरखपुर में दिसंबर के पहले पखवाड़े में पड़ने वाली सर्दी ने पिछले14 वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया है, जहां अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री रहा. इससे पहले 18 दिसंबर 2011 को यहां अधिकतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस था. इसके गाजीपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, रायबरेली, प्रयागराज में भी अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. यहां तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहा.

इन जिलों में आज घना कोहरा रहने की संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक, आज कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, अंबेडकर नगर, आगरा, इटावा, औरैया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के इलाकों में अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

इन जिलों में आज कोल्ड डे का अलर्ट

इसके अलावा कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, कानपुर नगर एवं आसपास के इलाकों में शीत दिवस की संभावना है.