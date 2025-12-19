हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Weather: गोरखपुर में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड, बुलंदशहर में रात में ठिठुरन, वाराणसी में रहा कोल्ड डे

UP Weather: गोरखपुर में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड, बुलंदशहर में रात में ठिठुरन, वाराणसी में रहा कोल्ड डे

UP News: उत्तर प्रदेश के कई शहर में इन दिनों कड़ाके ठंड पड़ रही है. बीते 24 घंटे में बुलंदशहर और वाराणसी में ठंड के तेवर महसूस किये गए हैं. वहीं गोरखपुर में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 19 Dec 2025 11:35 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्य इन दिनों कड़ाके की ठंड और कोहरे का प्रकोप झेल रह हैं. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, वाराणसी और बुलंदशहर में कड़ाके ठंड पड़ रही है. बीते 24 घंटे में बुलंदशहर में रात का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा. दूसरी तरफ गुरुवार को वाराणसी दिनभर सबसे ठिठुरने वाला शहर रहा.

आईएमडी के अनुसार, वाराणसी का अधिकतम तापमान सामान्य से 9.9 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर कर 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री रहा. गोरखपुर में ठिठुरन वाली ठंड ने लोगों को परेशान किया है. ठंड से बचाव के लिए लोग गरम कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं.

गोरखपुर में सर्दी ने तोड़ा 14 सालों का रिकॉर्ड

उधर, गोरखपुर में दिसंबर के पहले पखवाड़े में पड़ने वाली सर्दी ने पिछले14 वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया है, जहां अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री रहा.  इससे पहले 18 दिसंबर 2011 को यहां अधिकतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस था. इसके गाजीपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, रायबरेली, प्रयागराज में भी अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. यहां तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहा. 

इन जिलों में आज घना कोहरा रहने की संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक, आज कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, अंबेडकर नगर, आगरा, इटावा, औरैया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के इलाकों में अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. 

इन जिलों में आज कोल्ड डे का अलर्ट

इसके अलावा कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, कानपुर नगर एवं आसपास के इलाकों में शीत दिवस की संभावना है.

Published at : 19 Dec 2025 11:35 AM (IST)
