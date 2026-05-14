यूपी में आंधी-तूफान और बारिश से 101 लोगों की गई जान, प्रयागराज में मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा

उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में मौसम के बदलाव और भयंकर आंधी-तूफ़ान ने जमकर तबाही मचाई है. अकेले प्रयागराज जिले में 21 मौतों के साथ प्रदेश में कुल 97 मौतें हुईं हैं. इसके अलावा भारी मात्रा में आर्थिक नुकसान भी हुआ है. लोगों के कच्चे घर, फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं. खुद सीएम योगी ने संज्ञान लेकर पीड़ितों की मदद के निर्देश दिए हैं.

कौशाम्बी जनपद में पेड़ गिरने से एक वृद्धा की मौत हो गयी, वहीं कोखराज थाना क्षेत्र के तरसौरा गांव में आंधी के साथ चिंगारी से भीषण आग लग गई, जिसमें लगभग 12 मकान जलकर राख हो गए.

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जिलेवार मौतों का आंकड़ा

प्रयागराज में 21 मौतें (सबसे ज्यादा)

भदोही में 18 मौतें

मिर्जापुर में 17 मौतें

फतेहपुर में 10 मौतें

उन्नाव में 6 मौतें

बदायूं में 6 मौतें

प्रतापगढ़ 4 मौतें

बरेली में 4 मौतें

सीतापुर 3 मौतें

चंदौली 2 मौतें

कानपुर देहात 2 मौतें

संभल 2 मौतें

रायबरेली 2 मौतें

हरदोई 1 मौत

सोनभद्र 1 मौत

कौशांबी 1 मौत

रामपुर 1 मौत

कौशांबी में कहर

जनपद कौशांबी में भी तूफ़ान ने जमकर कहर बरपाय है. यहां सैनी कोतवाली के कसारी गांव में पेड़ की डाल टूटने से एक वृद्धा की मौत हो गयी, जबकि कोखराज थाना क्षेत्र के तरसौरा गांव में आंधी के साथ चिंगारी से भीषण आग लग गई, जिसमें लगभग 12 मकान जलकर राख हो गए और एक मवेशी की मौत हो गई. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भी चेतावनी जारी की गयी है.

अलग-अलग जनपदों में भारी नुकसान

यहां बता दें कि पूरे प्रदेश में अलग-अलग जगह बड़ी मात्रा फसलों और घरों को भी नुकसान हुआ है. कच्चे और टीन शेड से बने घर और दुकाने पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं. बरेली जनपद में एक आदमी तूफ़ान में उड़ भी गया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है. प्रदेश इतने बड़े पैमाने पर हुए नुकसान को लेकर खुद सीएम योगी ने सभी जिलों में तेजी से मदद पहुंचाने और नुकसान की भरपाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि इसमें कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी.

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