UP में कुदरत का कहर! किसी की मलबे में तो किसी के पेड़ के नीचे दबकर मौत, अब तक 111 की गई जान

उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में मौसम में आए बदलाव ने जान-माल को भारी नुकसान पहुंचाया है, आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़कर 111 पहुंच गया है. प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार 111 लोगों में 107 लोगों की मौत मलबे में दबने की वजह से हुई है, जबकि 4 मौतें आकाशीय बिजली गिरने से हुई है. वहीं, इस प्राकृतिक आपदा में 72 लोग घायल हुए हैं.

एबीपी न्यूज ने बातचीत में सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त डॉक्टर ह्रषिकेश भास्कर यशोध ने बताया है कि जो 24 से 36 घंट के भीतर प्रदेश में जो वज्रपात की घटनाएं हुई हैं, उसमें जिलों के साथ समीक्षा बैठक की है. अब तक 111 लोगों की मौत की सूचना है. उन्होंने बताया है कि 107 लोगों की मौत मलवे और पेड़ में दबने से हुई है, जबकि 4 लोगों की मौत वजपात से हुई है. 72 लोग लोग चोटिल हैं.

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जानवरों को पहुंचा नुकसान, मकान हुए क्षतिग्रस्त

उन्होंने बताया कि इस आपदा में 170 बड़े छोटे जानवर का नुकसान हुआ है, जबकि 227 घर आंशिक और पूर्ण रूप क्षतिग्रस्त हुए हैं. उन्होंने बताया कि जिलाधिकारियों की ओर से युद्ध स्तर पर कार्य किये जा रहे हैं. मौसम में आए बदलाव की वजह से प्रदेश के 22 जनपदों में नुकसान हुआ है.

राहत राशि का किया जा रहा वितरण

उन्होंने बताया है कि शासन के मानक के अनुसार अनुग्रह धनराशि वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है और यहां से मॉनिटरिंग की जा रही है. सीएम योगी ने तत्काल राहत कार्य किये जाने का निर्देश दिए हैं. 1070 पर लोगों के फोन आ रहे हैं, उस पर कार्रवाई की जा रही है.

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मौसम में आए बदलाव ने न सिर्फ जनजीवन को नुकसान को पहुंचाया है, बल्कि प्रदेश में अलग-अलग जगह बड़ी मात्रा फसलों और घरों को भी नुकसान हुआ है. प्रदेश इतने बड़े पैमाने पर हुए नुकसान को लेकर खुद सीएम योगी ने सभी जिलों में तेजी से मदद पहुंचाने और नुकसान की भरपाई के निर्देश दिए हैं.

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