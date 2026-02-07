हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में कोहरा छटा अब सर्द हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल, नोएडा से लखनऊ तक आज कैसा रहेगा मौसम?

UP Weather: यूपी में कोहरा छटा अब सर्द हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल, नोएडा से लखनऊ तक आज कैसा रहेगा मौसम?

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव शुरू हो गया है. कोहरे के बाद अब सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है. शनिवार को भी प्रदेश में तेज सतही हवाओं का अलर्ट दिया गया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: आरती सुमन | Updated at : 07 Feb 2026 09:23 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में अब मौसम धीरे-धीरे बदलने लगा है. बारिश के बाद कोहरे का असर भी अब खत्म होता जा रहा है. हालांकि ठंडी हवाओं की वजह से सुबह और शाम के समय सर्दी अब भी महसूस हो रही हैं. दिन में धूप निकलने हल्की गर्माहट रहती हैं जिससे लोगों को राहत हैं. मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले कुछ ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज शनिवार 7 फरवरी को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है. इस दौरान संभाग में 15-25 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से सतही हवाएं चलने की संभावना बनी हुई हैं. जिसकी वजह से तापमान में ठंडक महसूस होती रहेगी. हालांकि विभाग की ओर से कोई ख़ास चेतावनी नहीं है.

यूपी में ठंडी हवाओं से बढ़ी सर्दी

यूपी में आज सभी जिले ग्रीन जोन में बने हुए हैं. आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है. रविवार को भी प्रदेश में ठंडी सतही हवाएं सर्दी बढ़ा सकती हैं. सुबह और शाम के समय आसमान में हल्के से मध्यम कोहरा रह सकता है. इसके बाद सोमवार से मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. 

इसके बाद धीरे-धीरे सर्दी अलविदा कहना शुरू कर देगी. अगले चार दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. इसके बाद धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी. वहीं न्यूनतम तापमान में अगले चार दिन कोई बदलाव नहीं होगा, इसके बाद पारा बढ़ना शुरू हो जाएगा. 

नोएडा से लखनऊ तक कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी लखनऊ में शनिवार को आसमान साफ रहेगा. सुबह के समय धूप निकलेगी और 25 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी. दोपहर बाद आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं हालांकि बारिश के आसार नहीं है. लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहने का अनुमान हैं. दिल्ली से सटे नोएडा-गाजियाबाद मेरठ में भी आज सुबह से आसमान साफ़ बना हुआ है. दिन में धूप निकलेगी. 

Published at : 07 Feb 2026 09:23 AM (IST)
टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
विश्व
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी, जानें पीयूष गोयल ने क्या-क्या बताया
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई, बोले- 'मैं बस एक ब्रेक...'
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई
