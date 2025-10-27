हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Weather: यूपी में सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में आज से मौसम बदल रहा है. प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश का अलर्ट दिया गया है. जिससे सर्दी में इजाफा होगा. सर्दी की वजह से हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 27 Oct 2025 07:22 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में जैसे-जैसे सर्दी बढ़ने लगी है हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा हैं. दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद जैसे जिलों में तो हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है और लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया हैं. लेकिन, आज 27 अक्टूबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. मौसम विभाग सोमवार को पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश के अनुमान जताया है. 

उत्तर प्रदेश एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी. जिससे सर्दी में और इजाफा होगा. 27 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी के दक्षिणी संभाग में कहीं-कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है. लेकिन पूर्वी संभाग में आज मौसम शुष्क ही रहेगा. 

यूपी के इन जिलों में आज होगी बारिश

यूपी में आज आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर में आज बारिश होने का अनुमान जताया गया है हालांकि कोई चेतावनी नहीं दी गई है. 28 अक्टूबर को दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. 29 अक्टूबर को फिर से काले बदरा घिर कर आएंगे. इस दौरान पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा जबकि पूर्वी संभाग में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 

30 अक्टूबर को पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट दिया गया है. इस दौरान पूर्वी यूपी में मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी. 31 अक्टूबर को भी पूर्वी संभाग में मेघ गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है. 

बारिश की वजह से अगले 4-5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी. बीते 24 घंटों में मेरठ में सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा बरेली, नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर और शाहजहांपुर भी सबसे ठंडे जिले रहे. 

सर्दी के साथ बढ़ा हवा में प्रदूषण

यूपी में सर्दी के साथ ही हवा में प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ गई हैं. राजधानी लखनऊ में हवा में प्रदूषण का स्तर 200 के पार है जो ख़राब श्रेणी में आता है. वहीं नोएडा, गाजियाबाद, बागपत और मेरठ जैसे जिलो का हाल तो और ख़राब है यहां हवा में प्रदूषण का स्तर 300 के पार चला गया है जो बेहद ख़राब की श्रेणी में आता है. यहां के लोगों को सर्दी और दमघोंटू हवा की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है. 

Published at : 27 Oct 2025 07:22 AM (IST)
