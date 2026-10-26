रामपुर में मौसम में बदलाव के साथ ही मौसमी और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है. बारिश का मौसम समाप्त होने के साथ ही बुखार और टाइफाइड के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. रामपुर जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 800 से 1000 मरीज उपचार कराने पहुंच रहे हैं.

वहीं, सितंबर महीने में बुखार के मरीजों के लिए गए 2,990 सैंपल में से 660 मरीजों की विडाल जांच पॉजिटिव आई है, जिसे टाइफाइड से संबंधित बताया गया है. मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और अस्पताल में मरीजों का उपचार किया जा रहा है.

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अस्पताल पहुंच रहे सैंकड़ों मरीज

मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर अब लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है. रामपुर में बुखार और टाइफाइड के मरीजों की संख्या बढ़ने से जिला अस्पताल प्रशासन की चिंता बढ़ गई है. अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन सैकड़ों मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं. जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. बृजेश चंद्र सक्सेना के मुताबिक, सितंबर महीने में बुखार के मरीजों के 2,990 सैंपल की जांच की गई, जिनमें 660 की विडाल जांच पॉजिटिव आई. डॉक्टरों की टीम मरीजों को जांच और आवश्यक उपचार उपलब्ध करा रही है.

बारिश के बाद बढ़ी मौसमी बिमारियां

जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. बृजेश चंद्र सक्सेना ने बताया कि बारिश के मौसम के बाद मच्छरों और विभिन्न संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ जाती है. इस दौरान बुखार, टाइफाइड और डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. उन्होंने लोगों से साफ-सफाई रखने, ताजा और स्वच्छ भोजन करने तथा दूषित पानी से बचने की अपील की है. साथ ही ये भी सलाह दी है कि पानी को उबालकर या सुरक्षित तरीके से शुद्ध करके ही पिएं.

टाइफाइड कैसे होता है?

डॉक्टरों के मुताबिक, टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहा जाता है. दूषित भोजन और पानी के जरिए इसका संक्रमण फैल सकता है. तेज बुखार, पेट दर्द और उल्टी जैसे लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. ऐसे लक्षण होने पर चिकित्सक से परामर्श लेकर जरूरी जांच करानी चाहिए. फिलहाल जिला अस्पताल में मरीजों का उपचार जारी है और स्वास्थ्य विभाग लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दे रहा है.