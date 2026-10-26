Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामपुर: मौसम में बदलाव से बढ़ी बीमारियां, जिला अस्पताल में टाइफाइड के मरीजों में इजाफा

रामपुर: मौसम में बदलाव से बढ़ी बीमारियां, जिला अस्पताल में टाइफाइड के मरीजों में इजाफा

रामपुर में मौसमी बिमारियों के कारण मरीजों की संख्या बढ़ गई है. सितंबर महीने में बुखार के मरीजों के कुल 2,990 सैंपल में से 660 मरीजों की विडाल जांच पॉजिटिव आई है. मरीजों की संख्या से...

Written By : बाबर खान, रामपुर |  Updated at : 26 Oct 2026 06:15 AM (IST)
Preferred Sources

रामपुर में मौसम में बदलाव के साथ ही मौसमी और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है. बारिश का मौसम समाप्त होने के साथ ही बुखार और टाइफाइड के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. रामपुर जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 800 से 1000 मरीज उपचार कराने पहुंच रहे हैं.

वहीं, सितंबर महीने में बुखार के मरीजों के लिए गए 2,990 सैंपल में से 660 मरीजों की विडाल जांच पॉजिटिव आई है, जिसे टाइफाइड से संबंधित बताया गया है. मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और अस्पताल में मरीजों का उपचार किया जा रहा है.

UP MLC चुनाव: आजमगढ़ में रुपये बांटने का आरोप, 2.41 लाख कैश के साथ 4 पकड़ाए

अस्पताल पहुंच रहे सैंकड़ों मरीज

मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर अब लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है. रामपुर में बुखार और टाइफाइड के मरीजों की संख्या बढ़ने से जिला अस्पताल प्रशासन की चिंता बढ़ गई है. अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन सैकड़ों मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं. जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. बृजेश चंद्र सक्सेना के मुताबिक, सितंबर महीने में बुखार के मरीजों के 2,990 सैंपल की जांच की गई, जिनमें 660 की विडाल जांच पॉजिटिव आई. डॉक्टरों की टीम मरीजों को जांच और आवश्यक उपचार उपलब्ध करा रही है.

बारिश के बाद बढ़ी मौसमी बिमारियां

जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. बृजेश चंद्र सक्सेना ने बताया कि बारिश के मौसम के बाद मच्छरों और विभिन्न संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ जाती है. इस दौरान बुखार, टाइफाइड और डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. उन्होंने लोगों से साफ-सफाई रखने, ताजा और स्वच्छ भोजन करने तथा दूषित पानी से बचने की अपील की है. साथ ही ये भी सलाह दी है कि पानी को उबालकर या सुरक्षित तरीके से शुद्ध करके ही पिएं.

टाइफाइड कैसे होता है?

डॉक्टरों के मुताबिक, टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहा जाता है. दूषित भोजन और पानी के जरिए इसका संक्रमण फैल सकता है. तेज बुखार, पेट दर्द और उल्टी जैसे लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. ऐसे लक्षण होने पर चिकित्सक से परामर्श लेकर जरूरी जांच करानी चाहिए. फिलहाल जिला अस्पताल में मरीजों का उपचार जारी है और स्वास्थ्य विभाग लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दे रहा है.

UP चुनाव: 150 नहीं, अब कांग्रेस मांग रही यूपी की हर दूसरी सीट, क्या करेंगे अखिलेश?

 

और पढ़ें

About the author बाबर खान, रामपुर

बाबर खान उत्तर प्रदेश के रामपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 06:15 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Rampur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस के पोस्टर पर सपा सांसद बोले, 'मांगने में कोई ऐतराज नहीं, लेकिन बीजेपी...'
कांग्रेस के पोस्टर पर सपा सांसद बोले, 'मांगने में कोई ऐतराज नहीं, लेकिन बीजेपी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कांग्रेस की राजनीति अब...', PM को लेकर खरगे के बयान पर भड़के पुष्कर सिंह धामी
'कांग्रेस की राजनीति अब...', PM को लेकर खरगे के बयान पर भड़के पुष्कर सिंह धामी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव पर बरसे ओम प्रकाश राजभर, बोले- 'पार्टी का नाम रख लें AI-वादी'
अखिलेश यादव पर बरसे ओम प्रकाश राजभर, बोले- 'पार्टी का नाम रख लें AI-वादी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर CM योगी बोले- 'यह 145 करोड़...'
PM मोदी को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर CM योगी बोले- 'यह 145 करोड़...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UP चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक से गठबंधन पर बोले ओवैसी, ‘हम बार-बार कह रहे...’
UP चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक से गठबंधन पर बोले ओवैसी, ‘हम बार-बार कह रहे...’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सम्मान में कमी न आए...' रामगोपाल यादव के अल्टीमेटम पर राजकुमार भाटी
'सम्मान में कमी न आए...' रामगोपाल यादव के अल्टीमेटम पर राजकुमार भाटी
क्रिकेट
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
बॉलीवुड
'मुझ पर हमला क्यों किया?' दावे को टाइगर श्रॉफ के स्पोक्सपर्सन ने किया खारिज
'मुझ पर हमला क्यों किया?' दावे को टाइगर श्रॉफ के स्पोक्सपर्सन ने किया खारिज
इंडिया
सौरव दास का बड़ा दावा- 'मैसेज नहीं कर पा रहा, मेरा Whatsapp अकाउंट...'
सौरव दास का बड़ा दावा- 'मैसेज नहीं कर पा रहा, मेरा Whatsapp अकाउंट...'
ऑटो
हाईवे पर इमरजेंसी में नहीं लग रहा 1033, तुरंत करें ये काम
हाईवे पर इमरजेंसी में नहीं लग रहा 1033, तुरंत करें ये काम
ट्रेंडिंग
बिजली के तार से चिपका नन्हा लंगूर, मौत के मुहाने से खींच लाई मां
बिजली के तार से चिपका नन्हा लंगूर, मौत के मुहाने से खींच लाई मां
लाइफस्टाइल
घर में नहीं है किचन गार्डन की जगह, जानें कैसे किराए पर उगाएं ताजी सब्जियां?
घर में नहीं है किचन गार्डन की जगह, जानें कैसे किराए पर उगाएं ताजी सब्जियां?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget