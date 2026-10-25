Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसुल्तानपुर में राहुल गांधी के ग्रैंड वेलकम की तैयारी, कांग्रेस ने झोंकी ताकत

सुल्तानपुर में राहुल गांधी के ग्रैंड वेलकम की तैयारी, कांग्रेस ने झोंकी ताकत

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली सांसद राहुल गांधी के 26 अक्टूबर को सुल्तानपुर दौरे को लेकर पार्टी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है. सुल्तानपुर में अलग-अलग जगहों पर राहुल गांधी का स्वागत होगा.

Written By : नीरज श्रीवास्तव, सुल्तानपुर |  Updated at : 25 Oct 2026 09:11 PM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली सांसद राहुल गांधी के 26 अक्टूबर को सुल्तानपुर दौरे को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने पूरी ताकत झोंक दी है. इसी कड़ी में रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय परिसर में तैयारी और बैठक आयोजित की गई. जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में हुई बैठक में राष्ट्रीय सचिव बीपी सिंह मौजूद रहे.

इस बैठक में कांग्रेस शहर अध्यक्ष शकील अंसारी समेत जिलेभर के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए. बैठक में राहुल गांधी के स्वागत की तैयारियों पर चर्चा कर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गईं. उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया.

'पीएम के माता-पिता का अपमान उचित नहीं', खरगे के 'बाप' वाले बयान पर बोली RLD

छह स्थानों पर होगा राहुल गांधी का स्वागत

कांग्रेस की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सुबह 9:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उतरने पर कूरेभार, धनपतगंज और जयसिंहपुर के कांग्रेसजन स्वागत करेंगे. 9:40 बजे टाटियानगर बाईपास पर कादीपुर, अखंडनगर, करौंदीकला, मोतिगरपुर और दोस्तपुर के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे. 

राहुल गांधी के स्वागत में जुटेगी एनएसयूआई की टीम

इसके बाद सुबह 9:45 बजे टेढ़ुई तिराहे पर पीपी कमैचा, लंभुआ और भदैया के कांग्रेसजन मौजूद रहेंगे. सुबह 9:55 बजे गोलाघाट स्थित आस्था हॉस्पिटल के सामने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की टीम स्वागत करेगी. सुबह 10 बजे गोलाघाट दीवानी मोड़ पर बल्दीराय, कुड़वार और दुबेपुर के कांग्रेसजन स्वागत करेंगे. इसके बाद दीवानी न्यायालय के गेट पर शहर कांग्रेस कमेटी और शहरी क्षेत्र के अन्य नेता राहुल गांधी का स्वागत करेंगे.

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव 2027 प्रस्तावित है. चुनावी साल से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के दौरे बढ़ गए हैं. राहुल गांधी का सुल्तानपुुर दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. फिलहाल राहुल गांधी के दौरे को  लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है.

योगी सरकार का बिजली व्यवस्था के लगातार आधुनिकीकरण पर जोर, बिजनेस प्लान 2026-27 के कार्य तेज

About the author नीरज श्रीवास्तव, सुल्तानपुर

नीरज श्रीवास्तव करीब 20 सालों से बतौर संवाददाता सुल्तानपुर में कार्यरत हैं. नीरज सुल्तानपुर की राजनीतिक गतिविधियों पर खास पकड़ रखते हैं. अमेठी की राजनीति पर भी खास नजर रखते हैं. देश के सबसे हॉट राजनीतिक जिलों में शुमार अमेठी में नीरज साल 2009, 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव को कवर कर चुके हैं. वह राहुल गांधी से लेकर कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी तथा केएल शर्मा की राजनीति को बेहद करीब से देख चुके हैं. यूपी के मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची में शामिल हैं.
Read More
Published at : 25 Oct 2026 09:11 PM (IST)
Tags :
Sultanpur News UP NEWS RAHUL GANDHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंगला से शयन आरती तक...सर्दियों में बदली राम मंदिर की दर्शन व्यवस्था, जान लें नई टाइमिंग
मंगला से शयन आरती तक...सर्दियों में बदली राम मंदिर की दर्शन व्यवस्था, जान लें नई टाइमिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर CM योगी बोले- 'यह 145 करोड़...'
PM मोदी को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर CM योगी बोले- 'यह 145 करोड़...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पीएम के माता-पिता का अपमान उचित नहीं', खरगे के 'बाप' वाले बयान पर बोली RLD
'पीएम के माता-पिता का अपमान उचित नहीं', खरगे के 'बाप' वाले बयान पर बोली RLD
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: बसपा को झटका! सपा में शामिल होंगे मायावती के करीबी पूर्व IAS
UP चुनाव: बसपा को झटका! सपा में शामिल होंगे मायावती के करीबी पूर्व IAS
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
PM Modi Varanasi Air Show: बनारस के नमो घाट से 'पावर शो' | Indian Air Force | UP
Congress Ramlila Maidan Rally: देश में त्योहार रैली पर तकरार! | Delhi News | Rahul Gandhi
Big Breaking | Anant Singh Expelled from JDU: पार्टी से बाहर होते ही क्या बोले अनंत सिंह? | ABP
Bareily Ke Bachchan: Sangam फंसी धर्मसंकट में! मस्ती के बीच Satluj-Nirgun में छिड़ी तगड़ी जंग!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल में चुनाव से पहले नेतन्याहू की ईरान को लेकर चेतावनी- 'परमाणु खतरा...'
इजरायल में चुनाव से पहले नेतन्याहू की ईरान को लेकर चेतावनी- 'परमाणु खतरा...'
बिहार
अनंत सिंह का MLA पद जाएगा? विधानसभा स्पीकर की पहली प्रतिक्रिया
अनंत सिंह का MLA पद जाएगा? विधानसभा स्पीकर की पहली प्रतिक्रिया
क्रिकेट
दीप्ति शर्मा ने शतक लगाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी!
दीप्ति शर्मा ने शतक लगाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी!
साउथ सिनेमा
'जेलर 2' ने यूके में रचा इतिहास, बनी ऑल टाइम नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म
'जेलर 2' ने यूके में रचा इतिहास, बनी ऑल टाइम नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म
इंडिया
'मोदी का बाप भी जाएगा', प्रधानमंत्री पर खरगे का विवादित बयान, कार्यक्रम में हंगामा
'मोदी का बाप भी जाएगा', प्रधानमंत्री पर खरगे का विवादित बयान, कार्यक्रम में हंगामा
इंडिया
डीके शिवकुमार की प्राइवेट कंपनियों को चेतावनी, बोले- 'कर्नाटक में कन्नड़ लोग ही...'
डीके शिवकुमार की प्राइवेट कंपनियों को चेतावनी, बोले- 'कर्नाटक में कन्नड़ लोग ही...'
ऑटो
हाईवे पर इमरजेंसी में नहीं लग रहा 1033, तुरंत करें ये काम
हाईवे पर इमरजेंसी में नहीं लग रहा 1033, तुरंत करें ये काम
लाइफस्टाइल
घर में नहीं है किचन गार्डन की जगह, जानें कैसे किराए पर उगाएं ताजी सब्जियां?
घर में नहीं है किचन गार्डन की जगह, जानें कैसे किराए पर उगाएं ताजी सब्जियां?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget