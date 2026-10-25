सुल्तानपुर में राहुल गांधी के ग्रैंड वेलकम की तैयारी, कांग्रेस ने झोंकी ताकत

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली सांसद राहुल गांधी के 26 अक्टूबर को सुल्तानपुर दौरे को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने पूरी ताकत झोंक दी है. इसी कड़ी में रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय परिसर में तैयारी और बैठक आयोजित की गई. जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में हुई बैठक में राष्ट्रीय सचिव बीपी सिंह मौजूद रहे.

इस बैठक में कांग्रेस शहर अध्यक्ष शकील अंसारी समेत जिलेभर के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए. बैठक में राहुल गांधी के स्वागत की तैयारियों पर चर्चा कर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गईं. उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया.

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छह स्थानों पर होगा राहुल गांधी का स्वागत

कांग्रेस की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सुबह 9:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उतरने पर कूरेभार, धनपतगंज और जयसिंहपुर के कांग्रेसजन स्वागत करेंगे. 9:40 बजे टाटियानगर बाईपास पर कादीपुर, अखंडनगर, करौंदीकला, मोतिगरपुर और दोस्तपुर के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे.

राहुल गांधी के स्वागत में जुटेगी एनएसयूआई की टीम

इसके बाद सुबह 9:45 बजे टेढ़ुई तिराहे पर पीपी कमैचा, लंभुआ और भदैया के कांग्रेसजन मौजूद रहेंगे. सुबह 9:55 बजे गोलाघाट स्थित आस्था हॉस्पिटल के सामने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की टीम स्वागत करेगी. सुबह 10 बजे गोलाघाट दीवानी मोड़ पर बल्दीराय, कुड़वार और दुबेपुर के कांग्रेसजन स्वागत करेंगे. इसके बाद दीवानी न्यायालय के गेट पर शहर कांग्रेस कमेटी और शहरी क्षेत्र के अन्य नेता राहुल गांधी का स्वागत करेंगे.

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव 2027 प्रस्तावित है. चुनावी साल से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के दौरे बढ़ गए हैं. राहुल गांधी का सुल्तानपुुर दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. फिलहाल राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है.

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