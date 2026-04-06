यूपी STF को बड़ी कामयाबी, NDPS एक्ट में 50 हजार का इनामी आरोपी संभल से गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (यूपी एसटीएफ) को बड़ी कामयाबी मिली है, एसटीएफ ने एनडीपीएस एक्ट के 50 हजार के इनामी अभियुक्त अरुण को गिरफ्तार किया है. एसटीएफ ने अभियुक्त को संभल जिले में अंबेडकर कॉलोनी वार्ड नंबर 4 थाना क्षेत्र बबराला से गिरफ्तार किया है.

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ अयोध्या के बीकापुर थाने में 2023 में दर्ज मुकदमे में 50 हजार का इनाम घोषित था. बताया गया कि आरोपी अरुण पुत्र गंगा शरण यूपी के मेरठ के थाना मेडिकल के जागृति बिहार का रहने वाला है, वह मौजूदा समय में संभल जिले के बबराला थाना क्षेत्र के अंबेडकर कॉलोनी वार्ड नंबर चार में रह रहा था.

एनडीपीएस एक्ट केस में वांटेड था अभियुक्त

बता दें कि अयोध्या जिले के बीकापुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में वांटेड होने और इनाम घोषित होने के बाद अभियुक्त छिप कर रह रहा था. सीओ एसटीएफ शैलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ ने एनडीपीएस एक्ट में वांटेड अभियुक्त अरुण जिस पर 50 हजार का इनाम घोषित था, को किया गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अभियुक्त अपने साथी दानिश, अवध राम ध्रुव व विनय कुमार के साथ मिलकर मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है.

मेरठ और आसपास के जिलों में बेचता था गांजा

बताया गया कि, अभियुक्त मेरठ और उसके आस-पास के जिलों में उड़ीसा से गांजा मंगा कर मंहगे दामों पर बेचता था. साल 2023 में उड़ीसा से अवैध मादक पदार्थ गांजे की बड़ी खेप मंगाई थी लेकिन उसके साथी दानिश और अवध राम ध्रुव अवैध मादक पदार्थ के साथ अयोध्या के बीकापुर में पकड़े गए थे.

इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद अभियुक्त अरुण को वांटेड घोषित किया गया था, गिरफ्तार अभियुक्त अरुण को बीकापुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के दर्ज मुकदमे में दाखिल कर दिया गया है. मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई बीकापुर थाना पुलिस द्वारा की जा रही है.