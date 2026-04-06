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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी STF को बड़ी कामयाबी, NDPS एक्ट में 50 हजार का इनामी आरोपी संभल से गिरफ्तार

यूपी STF को बड़ी कामयाबी, NDPS एक्ट में 50 हजार का इनामी आरोपी संभल से गिरफ्तार

Sambhal News In Hindi: एनडीपीएस एक्ट मुकदमें में वांछित 50 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त अरुण को यूपी एसटीएफ ने संभल से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 06 Apr 2026 07:24 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (यूपी एसटीएफ) को बड़ी कामयाबी मिली है, एसटीएफ ने एनडीपीएस एक्ट के 50 हजार के इनामी अभियुक्त अरुण को गिरफ्तार किया है. एसटीएफ ने अभियुक्त को संभल जिले में अंबेडकर कॉलोनी वार्ड नंबर 4 थाना क्षेत्र बबराला से गिरफ्तार किया है.

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ अयोध्या के बीकापुर थाने में 2023 में दर्ज मुकदमे में 50 हजार का इनाम घोषित था. बताया गया कि आरोपी अरुण पुत्र गंगा शरण यूपी के मेरठ के थाना मेडिकल के जागृति बिहार का रहने वाला है, वह मौजूदा समय में संभल जिले के बबराला थाना क्षेत्र के अंबेडकर कॉलोनी वार्ड नंबर चार में रह रहा था.

एनडीपीएस एक्ट केस में वांटेड था अभियुक्त

बता दें कि अयोध्या जिले के बीकापुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में वांटेड होने और इनाम घोषित होने के बाद अभियुक्त छिप कर रह रहा था. सीओ एसटीएफ शैलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ ने एनडीपीएस एक्ट में वांटेड अभियुक्त अरुण जिस पर 50 हजार का इनाम घोषित था, को किया गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अभियुक्त अपने साथी दानिश, अवध राम ध्रुव व विनय कुमार के साथ मिलकर मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है.

मेरठ और आसपास के जिलों में बेचता था गांजा

बताया गया कि, अभियुक्त मेरठ और उसके आस-पास के जिलों में उड़ीसा से गांजा मंगा कर मंहगे दामों पर बेचता था. साल 2023 में उड़ीसा से अवैध मादक पदार्थ गांजे की बड़ी खेप मंगाई थी लेकिन उसके साथी दानिश और अवध राम ध्रुव अवैध मादक पदार्थ के साथ अयोध्या के बीकापुर में पकड़े गए थे.

इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद अभियुक्त अरुण को वांटेड घोषित किया गया था, गिरफ्तार अभियुक्त अरुण को बीकापुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के दर्ज मुकदमे में दाखिल कर दिया गया है. मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई बीकापुर थाना पुलिस द्वारा की जा रही है.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 07:24 AM (IST)
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