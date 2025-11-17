'सत्ता के गुरूर में जो...', आजम खान और अबदुल्ला आजम को 7 साल की सजा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी नेता के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक बार फिर जेल भेजा गया है. दो पैन कार्ड के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को 7 साल की सजा सुनाई है. अब इस फैसले पर सपा चीफ व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है.

आजम खान और बेटे अबदुल्लाह आजम को सजा के मामले सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पूर्व में ट्वीटर) पर लिखा, "सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं. सब, सब देख रहे हैं.

MP-MLA कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

दरअसल, दो पैन कार्ड के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को 7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट का फैसला आते ही आजम-अब्दुल्ला को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया. आजम और उनके बेटे को रामपुर जेल में रखा जाएगा. अदालत के फैसले पर आजम खान ने जेल जाने से पहले कहा कि अदालत का फैसला है बेहतर है गुनहगार समझे गए तो सजा सुनाई है.

बीजेपी ने विधायक ने फैसले को बताया सत्य की जीत

वहीं, इस प्रकरण में प्रतिवादी रहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश कुमार सक्सेना ने कहा है कि दो अलग-अलग पैन कार्ड का मामला 2019 का है. छह साल बाद अदालत का फैसला आया है. अदालत ने अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान को सात साल की सजा सुनाई है. मैं इसे सत्य की जीत मानता हूं.

