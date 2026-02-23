उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस मिला है. चुनाव आयोग की तरफ से मिले नोटिस की पुष्टि उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए की है. इसके साथ ही उन्होंने खुद को नोटिस मिलने पर सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है.

अमरोहा के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने सोमवार (23 फरवरी 2026) को अपने एक्स पर एक डॉक्यूमेंट पोस्ट किया है, यह दस्तावेज कुछ और नहीं बल्कि चुनाव आयोग की तरफ से उनको मिला नोटिस है. इस नोटिस में चुनाव आयोग ने उनसे जरूरी दस्तावेज दिनांक 24 फरवरी तक देने के लिए कहा है.

नोटिस मिलने पर पूर्व सांसद ने बीजेपी को घेरा

चुनाव आयोग की तरफ से मिले नोटिस पर पूर्व सांसद व कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली की प्रतिक्रिया सामने आई है. चुनाव आयोग की नोटिस मिलने पर पूर्व सांसद व कांग्रेस नेता दानिश अली ने कहा, "ये कागज देख रहे हैं आप? सालों आपकी सेवा की संसद में आवाज उठाई और आज प्रशासन मुझसे मेरा वजूद पूछ रहा है. अगर एक पूर्व सांसद के साथ SIR के नाम पर ये हो सकता है तो गरीब किसान-मजदूर का क्या होगा? ये BJP की प्रशासनिक दहशतगर्दी है.हार के डर से जनता का वोट छीनने की तैयारी हो रही है.

चुनाव आयोग नोटिस में क्या?

चुनाव आयोग की नोटिस के मुताबिक, जांच के बाद यह पाया गया है कि वर्तमान निर्वाचक नामावली में आपके पिता के नाम और पिछले विशेष पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में उनके नाम में विसंगति के कारण, आपके गणना प्रपत्र में दिखाए गए लिंकेज के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली से गलत ढंग से लिंक किया गया है.