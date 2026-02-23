हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड5 साल सांसद रहे और अब वोटर होने पर भी संकट! UP SIR में कांग्रेस नेता को मिला चुनाव आयोग का नोटिस

5 साल सांसद रहे और अब वोटर होने पर भी संकट! UP SIR में कांग्रेस नेता को मिला चुनाव आयोग का नोटिस

Kunwar Danish Ali: अमरोहा के निवर्तमान सांसद व कांग्रेस पार्टी के नेता कुंवर दानिश अली को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है. वहीं, चुनाव आयोग से नोटिस मिलने पर पूर्व सांसद ने सवाल उठाए हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 23 Feb 2026 04:33 PM (IST)
Published at : 23 Feb 2026 04:33 PM (IST)
Kunwar Danish Ali UP NEWS Amroha News UP SIR
