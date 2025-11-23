यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश, सपा सांसद रुचि वीरा बोलीं- 'खौफ पैदा करने वाला फैसला'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश दे दिए हैं, अब इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गयी है. मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने इसे खौफ पैदा करने वाला फैसला बताया है. सांसद रुचि वीरा ने कहा कि ये सिर्फ लोगों में खौफ पैदा करने के लिए कहा जा रहा है उन्होंने पूछा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में घुसपैठिये कहाँ हैं? बिहार और बंगाल की बात की जाये तो अलग बात है, हमें सरकार की मंशा सही नजर नहीं आती है.

महाराष्ट्र में एक कालेज में नमाज पढ़ने को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने कहा, "पूजा या इबादत के लिए मंदिर मस्जिद बने हुए हैं, ये कोई कालेज नमाज पढ़ने के लिए नहीं है लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो कोई पाप तो है. ये तो अच्छा ही है जहां नमाज पढ़ी जाती है या पूजा की जाती है तो वहां माहौल अच्छा ही होता है."

'जांच के बाद पता चलेगी असलियत'

दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टरों के शामिल होने पर उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही असलियत पता चलेगी, सच्चाई सामने आनी चाहिए, अब भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया है की जो कुछ हो रहा है वह सही हो रहा है या नहीं हो रहा है. पढ़े लिखे लोगो से इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती है. उन्होंने कहा कि SIR में बीएलओ अगर काम निष्पक्षता से नहीं कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए.

'अस्पताल पुल और सड़कें बनाने की अपील करूंगी'

बंगाल में टीएमसी विधायक के बाबरी मस्जिद बनाने और भाजपा नेता के राम मंदिर बनाने वाले बयान पर सपा सांसद ने कहा, "मैं ऐसे लोगों से अस्पताल पुल और सड़कें बनाने की अपील करूंगी, मंदिर मस्जिद बनाने का काम धार्मिक लोगो का है, राजनितिक लोगों को तो विकास की बात करनी चाहिए.

'एसआईआर में और बढ़ा देना चाहिये समय'

सपा सांसद ने कहा कि SIR में समय और बढ़ा देना चाहिए ताकि लोग अपना वोटर कार्ड सही से बनवा सकें, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और लोगो पर मानसिक दबाव न बनाया जाये. कोई भी काम आनन फानन में नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश की तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब एक परिवार पर 300 से अधिक मुकदमे दर्ज कर दिए गये, आजम खान के परिवार को टारगेट किया जा रहा है, जो दुखद है.