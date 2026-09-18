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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'दुर्भाग्य से उन्ही दिनों...' रीता बहुगुणा कांग्रेस में होंगी शामिल? खुद साफ की तस्वीर

'दुर्भाग्य से उन्ही दिनों...' रीता बहुगुणा कांग्रेस में होंगी शामिल? खुद साफ की तस्वीर

भारतीय जनता पार्टी की नेता और पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर प्रतिक्रिया दी है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 18 Sep 2026 03:41 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के पहले दावा किया जा रहा है कि कई नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं. इस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी की नेता और लोकसभा की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी का भी नाम था. हालांकि अब जोशी ने इसका खंडन किया है.

सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर जोशी ने कहा कि यह खबरें असत्य हैं. एक बयान में जोशी ने कहा, "साथियों विगत कुछ दिनों से मेरे संबंध में भ्रामक एवं निराधार अफवाएं फैलाई जा रही हैं कि मैं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाली हूं. ये समाचार पूर्ण रूप से असत्य हैं."

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रीता बहगुणा ने खारिज कीं अटकलें

उन्होंने लिखा कि अपनी पार्टी बीजेपी छोड़ किसी भी स्तर पर मेरी कोई वार्ता या संपर्क किसी विपक्षी दल या उसके नेताओं  से नहीं है. आप सभी के संज्ञान में है कि मई में मेरे पति के देहांत के बाद मैंने कुछ समय के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाई थी.

जोशी ने लिखा कि दुर्भाग्य से उन्हीं दिनों 20 जुलाई को मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया और तबसे मेरा इलाज दिल्ली में चल रहा है. 2-3 सप्ताह में ठीक होकर वापस पार्टी के कार्यक्रमों और सामाजिक सरोकार में वापस लौटूंगी. 

मई में हुआ था रीता बहगुणा जोशी के पति का निधन

बता दें कि रीता बहगुणा जोशी के पति पूर्ण चंद्र जोशी (पी.सी. जोशी) का निधन मई 2026 को लखनऊ के एसजीपीजीआई (SGPGI) में हो गया था. उन्होंने 79 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा था. वे पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर और लॉजिस्टिक्स बिजनेस से जुड़े हुए थे. 

वहीं रीता बहगुणा जोशी ने साल 2016 में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा था. वह उस समय लखनऊ कैंट से विधायक थीं और पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने विधायक पद से भी इस्तीफा सौंप दिया था. 

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About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 18 Sep 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Rita Bahuguna Joshi BJP Up News Up Politics CONGRESS
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