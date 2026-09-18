'दुर्भाग्य से उन्ही दिनों...' रीता बहुगुणा कांग्रेस में होंगी शामिल? खुद साफ की तस्वीर
भारतीय जनता पार्टी की नेता और पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर प्रतिक्रिया दी है.
उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के पहले दावा किया जा रहा है कि कई नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं. इस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी की नेता और लोकसभा की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी का भी नाम था. हालांकि अब जोशी ने इसका खंडन किया है.
सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर जोशी ने कहा कि यह खबरें असत्य हैं. एक बयान में जोशी ने कहा, "साथियों विगत कुछ दिनों से मेरे संबंध में भ्रामक एवं निराधार अफवाएं फैलाई जा रही हैं कि मैं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाली हूं. ये समाचार पूर्ण रूप से असत्य हैं."
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रीता बहगुणा ने खारिज कीं अटकलें
उन्होंने लिखा कि अपनी पार्टी बीजेपी छोड़ किसी भी स्तर पर मेरी कोई वार्ता या संपर्क किसी विपक्षी दल या उसके नेताओं से नहीं है. आप सभी के संज्ञान में है कि मई में मेरे पति के देहांत के बाद मैंने कुछ समय के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाई थी.
जोशी ने लिखा कि दुर्भाग्य से उन्हीं दिनों 20 जुलाई को मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया और तबसे मेरा इलाज दिल्ली में चल रहा है. 2-3 सप्ताह में ठीक होकर वापस पार्टी के कार्यक्रमों और सामाजिक सरोकार में वापस लौटूंगी.
मई में हुआ था रीता बहगुणा जोशी के पति का निधन
बता दें कि रीता बहगुणा जोशी के पति पूर्ण चंद्र जोशी (पी.सी. जोशी) का निधन मई 2026 को लखनऊ के एसजीपीजीआई (SGPGI) में हो गया था. उन्होंने 79 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा था. वे पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर और लॉजिस्टिक्स बिजनेस से जुड़े हुए थे.
वहीं रीता बहगुणा जोशी ने साल 2016 में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा था. वह उस समय लखनऊ कैंट से विधायक थीं और पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने विधायक पद से भी इस्तीफा सौंप दिया था.
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