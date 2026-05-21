बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगी Cockroach Janata Party? योगी के मंत्री के रिएक्शन ने सबको चौंकाया

सोशल मीडिया पर बनी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर अब चर्चा यूपी के सियासी गलियारों तक पहुंच गई है. उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने सोशल मीडिया बनी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर प्रतिक्रिया दी है. साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के बुकलेट की जांच की मांग की है.

एक टीवी इंटरव्यू में यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से पूछा गया कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी से आने वाले समय में कोई खतरा है? इस पर उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी से कोई खतरा नहीं है. उन्होंने कहा कि, देश के अंदर राजनीति के नाम पर ड्रामा करना और उसे समर्थन देने वालों के पास खुद का एजेंडा न होने पर इस तरह का बाहर एजेंडा खोजने का काम करते हैं.

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पिछड़े समाज का हक मारती है सपा- राजभर

मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जब समाजवादी पार्टी सरकार में रहती है तब पूरे सिस्टम पर कब्जा करती है और पिछड़े समाज का हक मारती है. उन्होंने आरोप लगाया है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब 80 प्रतिशत से ऊपर जाति विशेष को लाभ दिया गया.

समाजवादी पार्टी की बुकलेट पर मंत्री उठाए सवाल

मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी की बुकलेट पर कहा है कि, समाजवादी पार्टी फर्जी आंकड़े प्रस्तुत कर रही है. उन्होंने कहा कि, वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करेंगे कि समाजवादी पार्टी की बुकलेट की जांच कराई जाए. साथ ही समाज को गुमराह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

मंत्री ने कहा कि, विपक्ष ने संविधान के खिलाफ भी मन गढ़त बातें कहीं, संविधान को लेकर युवा पीढ़ी का नजरिया बदलने की कोशिश की गई. अब बुकलेट जारी कर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है. मंत्री ने कहा कि, राहुल गांधी भारत विरोधी शक्तियों के हाथ के खिलौने हैं.

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