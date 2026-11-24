समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने मंगलवार (24 नवंबर) को मुजफ्फरनगर दंगे पर बड़ा बयान दिया. एबीपी न्यूज के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'मुजफ्फरनगर दंगा अगर मेरा कसूर होता तो मैं कुतुब मीनार पर चढ़कर फांसी लगा लेता.' दरअसल आजम खान से सवाल किया गया कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ था तब मैंने जाकर लोगों को खाना खिलाया. मैंने कपड़े बांटें और सपा के लोग गायब थे.

इस सवाल के जवाब में आजम खान ने कहा, 'मैं तो उसमें बड़ा बदनाम हुआ था और मैंने यह गुजारिश की थी कि अगर मेरा कोई इंवोल्वमेंट है तो आप इंटरपोल से जांच कराइए. यहां तक कि अगर किसी को भी कोई फोन गया है तो वो मेरा नाम नहीं था. एक दूसरे मिनिस्टर हमारे साथ रहे थे जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे. उनका फोन दरोगा को गया था. अगर मेरा इसमें कोई इंवॉल्वमेंट होता तो कुतुबमीनार पर चढ़ाकर मुझे फांसी लगा दी गई होती. मैं जिंदा ही नहीं होता.'

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सपा के दामन पर दाग की तरह है मुजफ्फरनगर दंगा?

आजम खान से सवाल किया गया कि मुजफ्फरनगर दंगा सपा के दामन पर एक दाग की तरह है. इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. आखिर क्या वजह है जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तब दंगे होते और जब सपा सरकार नहीं होती है तब दंगे नहीं होते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बात मत करिए. दंगों की बात करिए. यह कौन लोग हैं कि जब उनकी सरकार आ जाती है तो दंगे नहीं होते हैं. यह कौन लोग हैं जब हमारी सरकार होती है तो दंगे होते हैं. मालूम होना चाहिए. इस पर जांच होना चाहिए.

वहीं उनसे सवाल किया गया कि पूरी मशीनरी आपके हाथ में होती है कोई मुट्ठी भर लोग दंगे कैसे करवा सकते हैं. इस पर आजम खान ने कहा, 'उस मशीनरी में ही तो लोग होते हैं. अगर मशीनरी न चाहे तो दंगा नहीं हो सकता.'

असदुद्दीन ओवैसी के मदद वाले बयान पर भड़के आजम खान

असदुद्दीन ओवैसी के मुजफ्फरनगर में मदद करने के बयान पर पलटवार करते हुए आजम खान ने कहा, 'जहां तक मुजफ्फरनगर दंगे की बात है यह बात भी पूरी होनी चाहिए कि वो मुजफ्फरनगर तशरीफ ले गए और उन्होंने भूखे मुसलमानों को खाना खिलाया. बच्चों को कपड़े बांटे. मैं जिस इस्लाम को मानता हूं वो इस्लाम यह कहता है कि जिस हाथ से मदद करो उस मदद की खबर दूसरे हाथ को नहीं होना चाहिए. कहां से उन्हें मुसलमानों का जलील करने का यह हक मिल गया कि वह एक वक्त की थोड़ी भीख देकर चले आए.'

सपा नेता ने आगे कहा, 'अगर वो लोग एक वक्त भूखे रह जाते तो मर नहीं जाते, लेकिन आज जो आप तकरीरें कर उन्हें जलील कर रहे हैं कि आप उन्हें टुकड़ा डालकर आए थे. उन्हें इसके लिए माफी मांगना चाहिए. अपने अल्लाह से तो मांगना ही चाहिए.'

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