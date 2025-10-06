हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप

UP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप

UP News: एसीपी इंदिरापुरम गाजियाबाद अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि खोड़ा की रहने वाली एक यूट्यूबर ने मनी मेराज के खिलाफ गाजियाबाद में 18 सितंबर को मुकदमा दर्ज करवाया था.

By : विपिन तोमर | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 06 Oct 2025 02:21 PM (IST)
गाजियाबाद की खोड़ा पुलिस ने एक नामी गिरामी यूट्यूबर भोजपुरी एक्टर आईपीएल कॉमेंटेटर को बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार किया है. करीब 15 दिन पहले साथी महिला यूट्यूबर ने गंभीर आरोप लगाते हुए इस पर मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ट्रांजिस्ट रिमांड लेकर इसको पटना से लेकर आई है.

गाजियाबाद की खोड़ा पुलिस ने नामी गिरामी यूटूबर पर मनी मेराज को गिरफ्तार किया है. मनी पर साथी यूट्यूबर ने संगीन आरोप लगाते हुए खोड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. मनी मेराज पहले मुर्गा काटने का काम करता था, उसके बाद धीरे-धीरे कॉमेडी वीडियो बनाने लगा उसके बाद उसके फैन फॉलोइंग करोड़ों में पहुंच गई. इतना ही नहीं मनी मेराज भोजपुरी फिल्म में एक्टिंग भी करता है, हाल फिलहाल में उसकी फिल्म रिलीज हुई है.

धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और गर्भपात कराया

इसके अलावा उसने आईपीएल में जिओ टीवी पर भोजपुरी में कमेंट्री भी की है. साथी यूट्यूबर ने आरोप लगाया था की मनी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और गर्भपात करवाया. पुलिस ने इस मामले में तहकीकात की और फिर पटना से मनी को गिरफ्तार किया है, पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है.

कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर किया रेप

एसीपी इंदिरापुरम गाजियाबाद अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि खोड़ा की रहने वाली एक यूट्यूबर ने मनी मेराज के खिलाफ गाजियाबाद में 18 सितंबर को मुकदमा दर्ज करवाया था. मुकदमे में इस महिला ने आरोप लगाया था की मनी ने अपनी पहचान छुपा कर उससे दोस्ती की कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया और उसके बाद रेप किया. जब यह महिला होश में आई तो मनी ने उसे शादी का झांसा दिया और इसी झांसे को लेकर मनी लगातार इसके साथ यौन शोषण करने लगा साथ ही अप्राकृतिक दुष्कर्म भी किया.

परिवार ने जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा

मनी और उसके परिवार ने जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा और ऐसा न करने पर मारपीट की उसको जबरदस्ती कलमा पढ़ाया जाता था. बीफ खाने के लिए मजबूर किया जाता था और गर्भपात भी करवाया. महिला ने आरोप लगाया है की मनी ने लाखों रुपये भी उससे ठगे, महिला के मुताबिक 3 साल से वह लगातार इस वारदात को अंजाम दे रहा था.

Published at : 06 Oct 2025 02:21 PM (IST)
