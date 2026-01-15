कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का सिनेमाघरों में रन लगभग खत्म हो चुका है. समीर विद्वान्स द्वारा निर्देशित ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दर्शकों को इम्प्रेस करने में नाकामयाब साबित हुई और इसी के साथ ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही. चलिए यहां जानते हैं 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का दुनियाभर में लाइफटाइम कलेक्शन कितना रहा है?

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन

रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' से काफी उम्मीदें थी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्म करेगी. हालांकि रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिक्स्ड रिव्यू मिले जिसके चलते इसकी कमाई चौपट हो गई. वहीं अब फिल्म के दुनियाभर में हुए लाइफटाइम कलेक्शन के आंकड़े आ गए हैं. इसके मुताबिक इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 49 करोड़ रुपये की लाइफटाइम कमाई की है. इसमें से 39 करोड़ रुपये इसने (नेट कमाई 32.50 करोड़ रुपये) घरेलू बाजार से और 10 करोड़ रुपये (11 लाख अमेरिकी डॉलर) वर्ल्डवाइड कमाए हैं.

मेकर्स को कितना हुआ नुकसान?

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक आर्यन की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई है जिससे निर्माताओं को करीब 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. शुरुआत में ही ये फिल्म दर्शकों को इम्प्रेस करने में नाकाम रही, और फिर पहले ही दिन मिले एवरेज रिव्यू ने इसकी किस्मत तय कर दी. अगर फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलत, तो यह कहीं बेहतर परफॉर्म करती.

क्यों नहीं चली कार्तिक की फिल्म?

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के बॉक्स ऑफिस पर न चलने का एक प्रमुख कारण इसका जॉनर हो सकता है. आम तौर पर, महामारी के बाद के दौर में रोमांटिक कॉमेडी जॉनर दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए संघर्ष कर रही है. इस शैली में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रणबीर कपूर की 'तू झूठी मैं मक्कार' है, जो भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई थी.