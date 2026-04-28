उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने के आसार को देखते हुए ग्राम प्रधानों का सब्र जबाब दे गया है, खासकर उनकी जगह प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति को लेकर. इसी कड़ी में अलीगढ़ जनपद के दर्जनों किसान कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और प्रधानी चुनाव कराए जाने को लेकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजा है.

इसके साथ ही मांग की है कि अगर पंचायत चुनाव समय से नहीं हो रहे तो ग्राम प्रधानों का कार्यकाल एक साला के लिए बढ़ाया जाए. क्यूंकि ग्राम पंचायत के कार्य रुकने नहीं चाहिए. फ़िलहाल अधिकारियों ने ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

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क्या कहते हैं ग्राम प्रधान ?

तलेसरा के ग्राम प्रधान गजेंद्र सिंह ने बताया कि वह अपने गांव के प्रधान हैं, और सरकार के द्वारा उन्हें ग्राम पंचायत को स्वच्छ और साफ रखने के लिए पुरस्कार भी किया है. मौजूदा समय में ग्राम प्रधानों के चुनाव को आगे टाल दिया है जो गलत है. ग्राम प्रधानो का जो एकत्रित होना अलीगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर हुआ है. उसमें सभी की एक ही मांग है या तो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए या फिर ग्राम प्रधानों का चुनाव कराया जाए. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा प्रदर्शन किए जाएंगे आज भी सभी ग्राम के प्रधानों के द्वारा प्रदर्शन किया है.

अधिकारियों ने कार्रवाई का दिया आश्वासन

पूरे मामले पर एडीएम सिटी किंशुक श्रीवास्तव के द्वारा ग्राम प्रधानों का ज्ञापन प्राप्त किया है. उसे उचित माध्यम से आगे भेजना कि उनके द्वारा बात कही है, किंतु श्रीवास्तव का कहना है ग्राम प्रधान चुनाव की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेटरआए हुए थे. उनके द्वारा ज्ञापन प्राप्त किया गया है, ज्ञापन को आगे भेजा जाएगा.

यहां बता दें कि अगले महीन पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है. राजनीतिक दलों ने भी सरकार पर पंचायत चुनाव न करवाने का आरोप लगाया है. लेकिन अब ग्राम प्रधानों के तेवर देख मामला तूल पकड़ गया है.

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