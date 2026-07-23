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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMahoba News: महोबा से अयोध्या तक रोडवेज सेवा शुरू, BJP विधायक ने खुद चलाई बस, यात्रियों को लगाई आवाज

Mahoba News: महोबा से अयोध्या तक रोडवेज सेवा शुरू, BJP विधायक ने खुद चलाई बस, यात्रियों को लगाई आवाज

Mahoba News In Hindi: विधायक ने यात्रियों की सुरक्षा जांचने के लिए ड्योढ़ी दरवाजे से वी-पार्क तक खुद बस चलाई और ‘अयोध्या-अयोध्या’ की आवाजें लगाकर सवारियों को आवाज भी दी.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 23 Jul 2026 10:36 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में महोबा के चरखारी से अयोध्या धाम के लिए सीधी रोडवेज बस सेवा शुरू हो गई है. इसका शुभारंभ 12 साल की छात्रा शिवि सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया. लेकिन इस दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत खुद बस ड्राइवर की सीट पर बैठ गए.

विधायक ने यात्रियों की सुरक्षा जांचने के लिए ड्योढ़ी दरवाजे से वी-पार्क तक खुद बस चलाई और ‘अयोध्या-अयोध्या’ की आवाजें लगाकर सवारियों को आवाज भी दी. इसको लेकर एक उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है.

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कानपुर-लखनऊ होते हुए जाएगी अयोध्या 

धार्मिक आस्था और जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए महोबा के चरखारी से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा का आगाज हो गया है. यह बस चरखारी से मुस्कुरा, कानपुर और लखनऊ होते हुए श्रद्धालुओं को सीधे रामलला के धाम अयोध्या पहुंचाएगी. बस के उद्घाटन के मौके पर चरखारी के भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत मौजूद रहे. उन्होंने बस में सवार यात्रियों की सुरक्षा और बस की स्थिति को परखने के लिए एक अनोखी पहल की.

विधायक बृजभूषण राजपूत खुद बस ड्राइवर की सीट पर बैठ गए और स्टीयरिंग थाम लिया. उन्होंने भीड़भाड़ वाले इलाके ड्योढ़ी दरवाजे से वी-पार्क तक तकरीबन 800 मीटर खुद बस चलाई. बस चलाते वक्त विधायक बिल्कुल पेशेवर ड्राइवर की तरह नजर आए. उन्होंने यात्रियों का अभिवादन स्वीकार किया और खिड़की से हाथ निकालकर 'अयोध्या-अयोध्या' की आवाजें लगाकर सवारियों को पुकारा.

यात्री हुए हैरान 

विधायक का यह अंदाज देखकर स्थानीय लोग और यात्री हैरान रह गए. बस में सवार यात्रियों ने भी विधायक के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि वे बस बहुत अच्छी चला रहे हैं. सफर के दौरान विधायक ने बस की कमियों पर भी ध्यान दिया. उन्होंने साथ में मौजूद एआरएम को बस के हॉर्न को और बेहतर दुरुस्त करने के निर्देश दिए और कहा कि सड़क पर चलने वाली सभी गाड़ियों की कमियों को दूर किया जाना चाहिए.

विधायक बृजभूषण राजपूत ने कहा कि जीवन में उन्होंने पहली बार बस चलाई है. चूंकि उनके क्षेत्र के लोग इस बस से सफर करेंगे, इसलिए इसकी सुरक्षा चेक करना जरूरी था. उन्होंने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बस क्षेत्रवासियों के लिए धार्मिक यात्रा का एक बेहतरीन अवसर बनेगी. भगवान राम हम सबकी आस्था के केंद्र हैं और प्रभु धाम जाने वाली बस के लिए यात्रियों को पुकारना उनके लिए सौभाग्य की बात है.

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Published at : 23 Jul 2026 10:35 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News Brijbhushan Rajput
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