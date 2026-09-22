संभल में भजन पर झूमीं मंत्री गुलाब देवी, राधा-कृष्ण की रासलीला में जमकर किया डांस

उत्तर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. संभल के मंडनपुर गांव में श्रीगणेश चतुर्थी उत्सव में पहुंचीं गुलाब देवी राधा-कृष्ण की रासलीला के दौरान कलाकारों के साथ भजन पर झूमती नजर आई.

चंदौसी से बीजेपी विधायक गुलाब देवी रविवार रात मंडनपुर गांव में आयोजित श्रीगणेश चतुर्थी उत्सव में पहुंचीं थी. जहां राधा रानी की वेशभूषा में कलाकार भजन पर अपनी प्रस्तुति दे रहे थे. इस दौरान कलाकारों ने मंत्री को भी उठा लिया. जिसके बाद वो खुद को भजन पर डांस करने से रोक नहीं पाई. उनका अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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श्री कृष्ण और राधा से भजन पर थिरकीं

श्रीगणेश चतुर्थी उत्सव के मौके पर आयोजकों की तरफ से झांकी का आयोजन किया गया था. इस मौके पर कलाकारों ने श्री कृष्ण और राधा रानी की वेशभूषा बना रखी थी. इस कार्यक्रम में मंत्री गुलाब देवी भी पहुंची थी. गणेश पूजन के बाद मंच पर राधा-कृष्ण की रासलीला का आयोजन शुरू हुआ. रासलीला के दौरान कलाकार 'हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा' भजन पर डांस कर रहे थे.

तभी कलाकारों ने मंत्री गुलाब देवी को भी उठा लिया. जिसके बाद वो भक्तिमय हो कर कलाकारों के साथ डांस करने लगी. कुछ सेकेंड के बाद जब मंत्री हाथ जोड़कर जाने लगी तब फिर कलाकारों ने उन्हें रोक लिया. और कलाकारों के साथ भजन पर झूमती और नृत्य करती दिखाई दीं.

चंदौसी से पांच बार से विधायक

मंत्री गुलाब देवी ने संभल जिले की चंदौसी विधानसभा से पहली बार 1991 में चुनाव जीता था. जिसके बाद से बीजेपी में सक्रिय रही. कल्याण सिंह सरकार में मंत्री भी रही. 2017 में वह फिर चंदौसी से विधायक बनी. जिसके बाद उन्हें योगी सरकार में जगह मिली और मंत्री बनाया गया. 2022 में उन्होंने पांचवीं बार विधानसभा चुनाव जीता. जिसके बाद इस सरकार में उन्हें माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री बनाया गया है.

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