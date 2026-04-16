Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 33% अधिकार वाले मुखिया को भूले तो नर्क में भी ठिकाना मिलेगा.

गुलाब देवी ने योगी को घर का मुखिया-अभिभावक बताया.

कर्म के अनुसार फल मिलेगा, समय का ध्यान रखें.

2027 में विपक्ष बांटेगा, मुखिया को न भूलें.

मोदी-योगी को भगवान बताने वाले उत्तर प्रदेश के हरदोई की गोपामऊ सीट से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश के बयान के बाद अब यूपी की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी का भी बयान सामने आया है. गुलाबो देवी ने मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए कहा कि अगर 33% प्रतिशत का अधिकार देने वाले मुखिया (मोदी) को आप भूले तो नर्क में भी ठिकाना नहीं मिलेगा स्वर्ग की तो बात ही छोड़ो. इस दौरान उन्होंने योगी की भी जमकर तारीफ की और उन्हें घर का मुखिया और अभिभावक बताया.

शिक्षा मंत्री शहर के पंचायत भवन में महिला आरक्षण पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहीं थीं. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी.उन्होंने लोगों से बिना बंटे समाज को जोड़ने का आह्वान किया.

कर्म के अनुसार फल का महत्व बताया

मुरादाबाद के पंचायत भवन में महिला आरक्षण बिल को लेकर रखे गए एक कार्यक्रम में बोलते हुए गुलाब देवी ने मंच से कहा कि जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है. इसलिए अपनी भावनाएं सकारात्मक रखिए और चरित्र को बढ़िया रखिये अपने जीवन में समय का ध्यान रखिये संसार की सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन बहनों गया हुआ समय वापस नहीं मिलता है. मैं बच्चों से कहना चाहती हूं कि जिंदगी का हर क्षण आखरी होता है ये बात नोट कर लो सब लोग. क्योंकि जीवन का सारा मामला हवा से चल रहा है. इसमे लोहा चांदी सोना तो लगा हुआ है नहीं जीवन में जीवन क्या है? हवा की सांस आई या न आई पता नहीं इसलिए जब तक सांस चल रही है.

चुनाव में लोग बांटने आ रहे हैं

ऐसा काम करो कि लोग आप को याद रखें. अब 2027 के चुनाव आ रहे हैं, विपक्ष के लोग आपके परिवार के बन बन कर आयेगे आपकी जाति बिरादरी के बन बन के आयेगे विपक्ष के लोग और आपको बहकाने की बातें करेंगे. लेकिन आपको उस मुखिया को नहीं भूलना चाहिए. जिसने पंचायत से लेकर विधान सभा और लोग सभा तक आपको 33% प्रतिशत का अधिकार दिया है.

अगर ऐसे मुखिया को आप भूल जाएंगे तो कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा नर्क में भी ठिकाना नहीं मिलेगा. स्वर्ग की तो बात ही छोड़ो और उस मुखिया को मत भूलिए जो प्रदेश के मुखिया के रूप में घर के अभिभावक के रूप में हर प्रकार की आवश्यकताओं को वह पूरा कर रहे हैं हर घर में हमारी जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रमाण मिलेगा.