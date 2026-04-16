हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन पर अखिलेश यादव ने लगाया बड़ा आरोप, कहा- तुष्टीकरण कर रही सरकार

पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन पर अखिलेश यादव ने लगाया बड़ा आरोप, कहा- तुष्टीकरण कर रही सरकार

महिला आरक्षण ,परिसीमन आयोग 2026 एवं 131वें संविधान संशोधन 2026 पर पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 16 Apr 2026 06:15 PM (IST)
Preferred Sources

महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप भी लगाया है.

संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश ने कहा कि यह बिल बिना जनसंख्या जनगणना के या पिछड़े वर्गों को शामिल किए बिना लाया जा रहा है. इसे तुष्टीकरण के लिए लाया जा रहा है. हम इस बिल के पक्ष में हैं, लेकिन वे इसे अभी क्यों ला रहे हैं? और किस जनगणना को आधार बनाया जा रहा है?  

महिला आरक्षण बहस के बीच सपा ने उठाया मुस्लिम कोटा का मुद्दा, एसटी हसन के बयान से सियासत गरमाई

उन्होंने कहा कि हर पार्टी इसका समर्थन करती है, लेकिन उन निर्वाचन क्षेत्रों के नए नक्शे का क्या, जो 'खुफिया' लोगों ने बनाए हैं? यह सवाल परिसीमन के बारे में है कि नए निर्वाचन क्षेत्र कैसे बनेंगे.

Published at : 16 Apr 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Women Reservation Bill Narendra Modi Akhilesh Yadav Up News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 पर अमित शाह का बड़ा बयान, 'अखिलेश जी को परेशान होने की जरूर नहीं, वो...'
यूपी चुनाव 2027 पर अमित शाह का बड़ा बयान, 'अखिलेश जी को परेशान होने की जरूर नहीं, वो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन पर अखिलेश यादव ने लगाया बड़ा आरोप, कहा- तुष्टीकरण कर रही सरकार
पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन पर अखिलेश यादव ने लगाया बड़ा आरोप, कहा- तुष्टीकरण कर रही सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Women’s Reservation Bill: यूपी में ‘पॉलिटिकल फैमिली’ वाली सांसदों की लंबी लिस्ट, क्या महिला आरक्षण से आधी आबादी को मिलेगा हक?
यूपी में ‘पॉलिटिकल फैमिली’ वाली सांसदों की लंबी लिस्ट, क्या महिला आरक्षण से आधी आबादी को मिलेगा हक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महिला आरक्षण बहस के बीच सपा ने उठाया मुस्लिम कोटा का मुद्दा, एसटी हसन के बयान से सियासत गरमाई
महिला आरक्षण बहस के बीच सपा ने उठाया मुस्लिम कोटा का मुद्दा, एसटी हसन के बयान से सियासत गरमाई
Advertisement

वीडियोज

90s की Iconic Scooter अब Electric में! Kinetic DX Plus Electric Scooter Review #kinetic #autolive
2 साल पुरानी फिर भी उतनी ही मजबूत ! Hyundai Venue ownership review #hyundai #venue #autolive
नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी
Sandeep Chaudhary: युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी | Iran US Conflict | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
काला टीका, अखिलेश करते हमारी मदद और इतिहास से सबक…, महिला आरक्षण पर क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
काला टीका, अखिलेश करते हमारी मदद और इतिहास से सबक…, महिला आरक्षण पर क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
विश्व
सऊदी में फाइटर जेट की तैनाती के बाद आंखों की किरकिरी बना पाकिस्तान? आसीम मुनीर भागे-भागे पहुंचे ईरान
सऊदी में फाइटर जेट की तैनाती के बाद आंखों की किरकिरी बना पाकिस्तान? आसीम मुनीर भागे-भागे पहुंचे ईरान
आईपीएल 2026
भयंकर मुसीबत में SRH, तीन दिन में 2 खूंखार खिलाड़ी IPL 2026 से बाहर, फ्रेंचाइजी ने किया एलान
भयंकर मुसीबत में SRH, तीन दिन में 2 खूंखार खिलाड़ी IPL 2026 से बाहर, फ्रेंचाइजी ने किया एलान
बॉलीवुड
जब सलमान खान से पहली बार मिलीं कंगना रनौत, दबंग खान बोले- आप तो भंसाली की हीरोइन हो
जब सलमान खान से पहली बार मिलीं कंगना रनौत, दबंग खान बोले- आप तो भंसाली की हीरोइन हो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के मुस्लिम नेताओं का दावा कर मुनव्वर राणा की बेटी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- महिलाओं को आरक्षण...
BJP के मुस्लिम नेताओं का दावा कर मुनव्वर राणा की बेटी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- महिलाओं को आरक्षण...
टेलीविजन
TV TRP Report:'क्योंकि' का बजा TRP में डंका, 'ये रिश्ता' के सुधरे हालात, 'अनुपमा' का हुआ बेड़ा गर्क
'क्योंकि' का बजा TRP में डंका, 'ये रिश्ता' के सुधरे हालात, 'अनुपमा' का हुआ बेड़ा गर्क
एग्रीकल्चर
Rythu Bandhu Scheme: क्या है रायथु बंधु योजना, जानें किन किसानों को मिलता है इसका लाभ?
क्या है रायथु बंधु योजना, जानें किन किसानों को मिलता है इसका लाभ?
ट्रेंडिंग
Kota Viral Video : लड़के ने सुतली बम जला मगरमच्छों पर फेंका! धमाका सुन तिलमिला गए पानी के दरिंदे, वीडियो वायरल
लड़के ने सुतली बम जला मगरमच्छों पर फेंका! धमाका सुन तिलमिला गए पानी के दरिंदे, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget