पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन पर अखिलेश यादव ने लगाया बड़ा आरोप, कहा- तुष्टीकरण कर रही सरकार

महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप भी लगाया है.

संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश ने कहा कि यह बिल बिना जनसंख्या जनगणना के या पिछड़े वर्गों को शामिल किए बिना लाया जा रहा है. इसे तुष्टीकरण के लिए लाया जा रहा है. हम इस बिल के पक्ष में हैं, लेकिन वे इसे अभी क्यों ला रहे हैं? और किस जनगणना को आधार बनाया जा रहा है?

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उन्होंने कहा कि हर पार्टी इसका समर्थन करती है, लेकिन उन निर्वाचन क्षेत्रों के नए नक्शे का क्या, जो 'खुफिया' लोगों ने बनाए हैं? यह सवाल परिसीमन के बारे में है कि नए निर्वाचन क्षेत्र कैसे बनेंगे.