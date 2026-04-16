लोकसभा में महिला आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली. दिलचस्प बात यह है कि महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में लगभग सभी दल एकमत नजर आए, लेकिन इसके लागू होने की प्रक्रिया और इसके असर को लेकर मतभेद साफ दिखाई दिए. इसी बहस के बीच एक बड़ा सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ, क्या महिला आरक्षण का फायदा आम महिलाओं तक पहुंचेगा या फिर यह भी राजनीतिक परिवारों और वंशवाद तक ही सीमित रह जाएगा?

अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां वंशवाद का मुद्दा और ज्यादा साफ नजर आता है. प्रदेश की कई मौजूदा महिला सांसद ऐसी हैं, जिनका सीधा संबंध बड़े राजनीतिक परिवारों से रहा है. समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों की इन नेताओं की पहचान उनके परिवारिक राजनीतिक इतिहास से भी जुड़ी हुई है.

महिला सांसदों का रहा है मजबूत राजनीतिक परिवार से नाता

समाजवादी पार्टी से कैराना सांसद इकरा चौधरी का संबंध एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से है. उनके पिता चौधरी मुनव्वर हसन 1991 से 1996 तक विधायक रहे. इसके बाद वह 1996 से 1998 और फिर 2004 से 2008 तक लोकसभा सांसद रहे. साथ ही 1998 से 2003 तक राज्यसभा सांसद भी रहे.

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मछलीशहर से सपा सांसद प्रिया सरोज भी एक राजनीतिक परिवार से आती हैं. उनके पिता तूफानी सरोज 1999 से 2014 तक लगातार लोकसभा सांसद रहे. इसके बाद 2022 से वह विधायक के तौर पर सक्रिय हैं.

मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव का नाम यूपी की राजनीति में काफी चर्चित है. उनके पति अखिलेश यादव 2000 से 2012 तक सांसद रहे, फिर 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. 2019 से 2022 तक फिर सांसद रहे और 2024 में दोबारा लोकसभा पहुंचे. 2022 से 2024 तक वह नेता प्रतिपक्ष और विधायक भी रहे, साथ ही 2012 से 2018 तक विधान परिषद सदस्य रहे.

उनके ससुर मुलायम सिंह यादव देश के बड़े नेताओं में रहे. वे 1996 से 2022 तक सांसद रहे, तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे.

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मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी फिल्म जगत के साथ-साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं. उनके पति धर्मेंद्र देओल 2004 से 2009 तक राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा सांसद रहे. उनके सौतेले बेटे सनी देओल 2019 से 2024 तक पंजाब के गुरदासपुर से सांसद रहे.

मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल अपने पिता सोनेलाल पटेल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, जो अपना दल के संस्थापक थे. उनके पति आशीष पटेल भी पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं और सक्रिय राजनीति में भूमिका निभा रहे हैं.

क्या महिला आरक्षण से बदलेगी तस्वीर?

अब बड़ा सवाल यही है कि महिला आरक्षण लागू होने के बाद क्या राजनीति में नई और आम पृष्ठभूमि की महिलाओं को मौका मिलेगा, या फिर पहले की तरह राजनीतिक परिवारों का दबदबा बना रहेगा. फिलहाल यूपी के उदाहरण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि राजनीति में परिवारिक विरासत का असर अभी भी काफी मजबूत है.