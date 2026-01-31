यूपी: स्वतंत्र देव सिंह मामले पर आया मंत्री गिरीश चंद्र यादव का बयान, जानें क्या कहा?

उत्तर प्रदेश के महोबा में शुक्रवार 30 जनवरी को यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत के बीच हुई नोकझोंक की घटना ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है. अब इस मामले पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है. उत्तर प्रदेश सरकार के ही मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने भी इस विवाद प्रतिक्रिया दी है.

सोनभद्र दौरे पर पहुंचे यूपी के मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने महोबा में हुई घटना पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया है. पत्रकारों ने मंत्री गिरीश चंद्र यादव से पूछा कि "सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को भाजपा विधायक ने क्यों घेरा?" इस पर गिरीश चंद्र यादव ने दावा किया कि "महोबा में सब ठीक, सभी गांवों में पानी उपलब्ध है."

'देश की 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में यूपी का1 ट्रिलियन योगदान'

योगी सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने सरकार की आर्थिक उपलब्धियों पर बयान देते हुए कहा कि, " यदि भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की है, तो उसमें उत्तर प्रदेश का 1 ट्रिलियन डॉलर का योगदान है." पत्रकारों के सवाल: "अगर विकास इतना हुआ, तो 40 गांवों को अब तक पानी क्यों नहीं? इस पर मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि, "पिछली सरकारों में 10 साल से योजनाएं अधूरी रहीं, अब अधूरी योजनाओं को मौजूदा सरकार पूरा कर रही है"

खेल आयोजन के लिए की विधायक की सराहना

खेल मैदानों पर अवैध कब्जे के सवाल पर योगी के मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने दावा किया कि, "खेलों को लेकर पहली बार ऐतिहासिक कदम मनरेगा और पंचायती राज विभाग से खेल मैदान विकसित करने की घोषणा की." मंत्री ने कहा कि यह खेल आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नजीर बनेगा. योगी के मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने रॉबर्ट्सगंज में विधायक भूपेश चौबे के आयोजन की सराहना की.

दरअसल, मंत्री गिरीश चंद्र यादव सोनभद्र के राबर्ट्सगंज स्थित हाइडिल मैदान में विधायक खेल महाकुंभ के समापन समारोह में शामिल होने के लिए आए थे. मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि सोनभद्र के चारों विधानसभा क्षेत्रों में विधायक खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें 14 हजार युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि यह आयोजन खिलाड़ियों को तराशने और तलाशने का मजबूत मंच है.