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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमथुरा में अवैध मजारों पर बवाल, पूर्व सैनिकों ने किया प्रदर्शन, केशव मौर्य ने दिया कार्रवाई का भरोस

मथुरा में अवैध मजारों पर बवाल, पूर्व सैनिकों ने किया प्रदर्शन, केशव मौर्य ने दिया कार्रवाई का भरोस

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा में अवैध मजारों के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने मोर्चा खोल दिया है. बुधवार को पूर्व सैनिकों ने इसके विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की माँग की.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 14 May 2026 08:07 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मथुरा में ब्रज भूमि पर अवैध तरीके से बनाई जा रही मजारों को लेकर मामला गर्मा गया है. इसके विरोध में पूर्व सैनिक सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इन मजारों को हटाने की माँग की, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दावा किया कि बीजेपी की सरकार में कुछ भी अवैध नहीं होगा. अगर शिकायत मिली तो कठोर कार्रवाई होगी. 

मथुरा में भूतपूर्व सैनिक परिषद के बैनर तले बुधवार को पूर्व सैनिक इकट्ठा हुआ और उन्होंने जनपद में अवैध तरीके से बनाई जा रही मजारों के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इन मजारों को हटाने की माँग की. बुधवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मथुरा पहुंचे थे. सैनिकों से डिप्टी सीएम से मिलने की कोशिश की लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया. 

अवैध मजारों को हटाने के विरोध में प्रदर्शन

हालांकि इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी सैनिकों ने बीच तीखी झड़प भी हो गई. पुलिस फोर्स ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो विवाद बढ़ गया और पूर्व सैनिक जबरन आगे की ओर बढ़ने लगे, जिसके बाद उनकी झड़प हो गई और उन्होंने जमकर नारेबाजी की. 

प्रदर्शनकारी सैनिकों ने कहा कि "हमारे ब्रज क्षेत्र के अंदर जिस तरह मजारों का जाल बिछता जा रहा है. उसे संबंध में बात करने के लिए और जो मजारें ग़लत तरीके से बनाई गई हैं उनकी जाँच करके यहां से हटाने की लिए हम डिप्टी सीएम से मिलने चाहते थे. लेकिन, उन्हें रोक दिया गया." 

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डिप्टी सीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा

वहीं इस मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी बात करने की कोशिश की गई. पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि "अगर कोई अवैध होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा सरकार में कुछ भी अवैध नहीं हो पाता है. कोई, शिकायत होगी तो कार्रवाई की जाएगी."

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर वो देश की सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं तो प्रदेश में हो रही अवैध गतिविधियों को लेकर भी आवाज़ उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि अगर इन अवैध मजारों का अतिक्रमण यहां से नहीं हटाया गया तो वो प्रदेशभर में इसके विरोध में आंदोलन करेंगे. 

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Published at : 14 May 2026 08:07 AM (IST)
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