हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में बढ़ गई ठंड! अचानक पलटा मौसम, काले बादलों से घिरे लखनऊ-कानपुर, हरदोई में गिरे ओले

UP Weather: यूपी में बढ़ गई ठंड! अचानक पलटा मौसम, काले बादलों से घिरे लखनऊ-कानपुर, हरदोई में गिरे ओले

Lucknow Weather: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को तेजी से मौसम में बदलाव हुआ है. सुबह से ही तेज हवाओं के साथ आसमान में काले घने बादल छा गए हैं और तेज बारिश हो रही है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 03 Feb 2026 12:01 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अचानक मौसम में तेजी से बदलाव हुआ हैं. मंगलवार सुबह तेज हवाओं के साथ आसमान काले घने बादल छा गए और चारों तरफ अंधेरा छा गया है. कई इलाकों में जबरदस्त बारिश शुरू हो गई है. वहीं हरदोई में बिजली की चमक के साथ तेज ओलों की बरसात हुई. कानपुर में भी ऐसा ही मौसम बना हुआ है. 

यूपी में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम में ये बड़ा बदलाव हुआ है. राजधानी लखनऊ में सुबह से ही आंशिक तौर पर बादल छाए थे, दिन चढ़ने के साथ ही सुबह दस बजे के आसपास तेजी से मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ घने बादल छा गए और बारिश होने लगी. बारिश की वजह से यहां के तापमान में भी गिरावट आई हैं. 

लखनऊ में तेज हवाओं के साथ छाए काले बादल

लखनऊ की तरह ही कानपुर में भी मौसम पूरी तरह बदल गया है. जनपद में 30-40 किमी की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है. जिसके बाद लोग ख़ुद को बारिश से बचाते हुए नज़र आए हैं. अचानक आए मौसम में बदलाव की वजह से सर्दी बढ़ गई है. 

कानपुर में भी बारिश, हरदोई में गिरे ओले

वहीं लखनऊ के पास हरदोई जिले में भी मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है. जनपद में काले बादलों के साथ तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई, कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है. जिले के कछौना और बेंहदर इलाके में गिरे तेज रफ्तार से ओले गिरे. मौसम में आए बदलाव की वजह से दिन के समय में भी रात जैसा नजारा हो गया. आसमान पर काले घने बादलों की परत छा गई है. 

हरदोई में तेज ओलों के साथ बरसात हो रही है वहीं तेज बर्फीली हवाएं चल रही है. मौसम में अचानक आए इस बदले मिजात की वजह से सर्दी और गलन बढ़ गई हैं. तेज ओलों से खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान होने की आशंका है. अचानक बरसात से किसानों की फसलों को खासा नुकसान हुआ है.  

यूपी में 2027 चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी तैयारी, अगले 15 दिनों में हो सकते हैं ये बड़े बदलाव

Published at : 03 Feb 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Rain In Lucknow UP Weather Kanpur Weather
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का बिल लाने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब कह रहे- 'इंडिया से...'
भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का बिल लाने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब कह रहे- 'इंडिया से...'
बिहार
Bihar Budget Live: 2 बजे पेश होगा बिहार का बजट, सदन के बाहर लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष का हंगामा, RJD ने क्या कहा?
2 बजे पेश होगा बिहार का बजट, सदन के बाहर लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष का हंगामा, RJD ने क्या कहा?
इंडिया
India US Trade Deal Live: अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी बोले- 'देश के लिए बहुत अच्छा', आज दोनों देशों की मीटिंग
Live: अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी बोले- 'देश के लिए बहुत अच्छा', आज दोनों देशों की मीटिंग
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा उम्र के 5 खिलाड़ी कौन? एक की उम्र 43 साल
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा उम्र के 5 खिलाड़ी कौन? एक की उम्र 43 साल
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal: Tariff डील के पीछे Donald Trump की साजिश? वरिष्ठ पत्रकार का बड़ा खुलासा! | PM
India-US Trade Deal: Tariff डील के बाद सोना चांदी के रेट में उछाल | Silver Gold Price High | Trump
Lucknow News: मुस्लिम बच्ची की गुहार पर CM Yogi का जवाब हो गया वायरल | UP | Breaking | ABP News
India-US Trade Deal: 'PM Modi सबसे अच्छे दोस्त..', व्यपार समझौते के बाद बोले Donald Trump | Tariff
Delhi में बंग भवन के बाहर पुलिस वालों से Mamata Banerjee की बहस, 'लोगों को धमकाया जा रहा' | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का बिल लाने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब कह रहे- 'इंडिया से...'
भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का बिल लाने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब कह रहे- 'इंडिया से...'
बिहार
Bihar Budget Live: 2 बजे पेश होगा बिहार का बजट, सदन के बाहर लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष का हंगामा, RJD ने क्या कहा?
2 बजे पेश होगा बिहार का बजट, सदन के बाहर लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष का हंगामा, RJD ने क्या कहा?
इंडिया
India US Trade Deal Live: अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी बोले- 'देश के लिए बहुत अच्छा', आज दोनों देशों की मीटिंग
Live: अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी बोले- 'देश के लिए बहुत अच्छा', आज दोनों देशों की मीटिंग
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा उम्र के 5 खिलाड़ी कौन? एक की उम्र 43 साल
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा उम्र के 5 खिलाड़ी कौन? एक की उम्र 43 साल
बॉलीवुड
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री! किरदार को लेकर भी हुआ खुलासा
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री!
स्पोर्ट्स
U19 World Cup 2026 Live Streaming: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग
U19 World Cup 2026 Live Streaming: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग
हेल्थ
बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं सर्दी-खांसी की दवा, जानें इससे सेहत को कितना नुकसान?
बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं सर्दी-खांसी की दवा, जानें इससे सेहत को कितना नुकसान?
यूटिलिटी
राशन कार्ड खो गया है तो इस तरह दोबारा बनवाएं, जान लें पूरा प्रोसेस
राशन कार्ड खो गया है तो इस तरह दोबारा बनवाएं, जान लें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget