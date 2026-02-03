उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अचानक मौसम में तेजी से बदलाव हुआ हैं. मंगलवार सुबह तेज हवाओं के साथ आसमान काले घने बादल छा गए और चारों तरफ अंधेरा छा गया है. कई इलाकों में जबरदस्त बारिश शुरू हो गई है. वहीं हरदोई में बिजली की चमक के साथ तेज ओलों की बरसात हुई. कानपुर में भी ऐसा ही मौसम बना हुआ है.

यूपी में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम में ये बड़ा बदलाव हुआ है. राजधानी लखनऊ में सुबह से ही आंशिक तौर पर बादल छाए थे, दिन चढ़ने के साथ ही सुबह दस बजे के आसपास तेजी से मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ घने बादल छा गए और बारिश होने लगी. बारिश की वजह से यहां के तापमान में भी गिरावट आई हैं.

लखनऊ में तेज हवाओं के साथ छाए काले बादल

लखनऊ की तरह ही कानपुर में भी मौसम पूरी तरह बदल गया है. जनपद में 30-40 किमी की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है. जिसके बाद लोग ख़ुद को बारिश से बचाते हुए नज़र आए हैं. अचानक आए मौसम में बदलाव की वजह से सर्दी बढ़ गई है.

कानपुर में भी बारिश, हरदोई में गिरे ओले

वहीं लखनऊ के पास हरदोई जिले में भी मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है. जनपद में काले बादलों के साथ तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई, कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है. जिले के कछौना और बेंहदर इलाके में गिरे तेज रफ्तार से ओले गिरे. मौसम में आए बदलाव की वजह से दिन के समय में भी रात जैसा नजारा हो गया. आसमान पर काले घने बादलों की परत छा गई है.

हरदोई में तेज ओलों के साथ बरसात हो रही है वहीं तेज बर्फीली हवाएं चल रही है. मौसम में अचानक आए इस बदले मिजात की वजह से सर्दी और गलन बढ़ गई हैं. तेज ओलों से खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान होने की आशंका है. अचानक बरसात से किसानों की फसलों को खासा नुकसान हुआ है.

