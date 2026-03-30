'इसमें आपका क्या रोल...', भारत के लिए होर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर इमरान मसूद का सरकार पर हमला

ईरान-इजरायल-अमेरिका जंग के 27वें दिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भारत समेत अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी. इस पर भारत सरकार द्वारा ईरानी सरकार का आभार जताया गया है.

इस मुद्दे को लेकर अब भारत में सियासत गरमा गई है. सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने खोला है. इस बीच सरकार से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि इसमें आपका क्या रोल है.

इमरान मसूद ने सरकार को घेरा

इमरान मसूद ने कहा, "ईरान कह रहा है कि मुझे भारत के साथ लगाव है. मैं भारतीयों के लिए रास्ता दे रहा हूं. उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए वह रास्ता दे रहा है तो इसमें आपका कौन सा बड़ा काम है. उन्होंने आगे कहा कि हमारे 10-20 प्रतिशत जहाज नहीं बल्कि सारे जहाज उस रास्ते से निकलते अगर सरकार ने सही फैसला लिया होता.

ईरान के विदेश मंत्री ने इन देशों को दी इजाजत

ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत, इराक, रूस, पाकिस्तान और चीन के जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकल सकते हैं. इन्हीं देशों को इस रास्ते से गुजरने की इजाजत है. एक पोस्ट में ईरान के महावाणिज्य दूतावास से बताया गया है कि इन देशों के लिए सुरक्षित मार्ग से गुजरने की इजाजत दे दी गई है.

अब्बास अराघची ने इन देशों के दिया झटका

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कई देशों को झटका दिया है. इस बीच ईरान ने कहा है कि उन देशों को सुरक्षित मार्ग से गुजरने की इजाजत नहीं है जो अमेरिका इजरायल के साथ इस जंग का हिस्सा हैं. अराघची ने कहा है कि हम युद्ध की स्थिति में हैं. दुश्मन और उनका साथ देने वाले देशों के जहाजों को गुजरने का कोई कारण नहीं है. हलांकि उन्होंने कहा कि बाकी देशों के लिए यह मार्ग खुला रहेगा.

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