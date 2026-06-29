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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें, इलाज की चिंता सरकार करेगी', जनता दर्शन में बोले CM योगी आदित्यनाथ

'आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें, इलाज की चिंता सरकार करेगी', जनता दर्शन में बोले CM योगी आदित्यनाथ

Lucknow News In Hindi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार ‘जनता दर्शन’ में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए प्रार्थना पत्र की सभी समस्याओं का समाधान तय समयसीमा के भीतर के आदेश दिए हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 29 Jun 2026 01:30 PM (IST)
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लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार (29 जून) को ‘जनता दर्शन’ में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों की समस्याओं को ध्यान से सुना. उनका प्रार्थना पत्र लिया और संबंधित अधिकारियों को देकर निर्देशित किया कि सभी लोगों की समस्याओं का समाधान तय समयसीमा के भीतर हो. इसके उपरांत पीड़ित पक्ष से बात कर उनकी संतुष्टि के बारे में जानकारी ली जाए. मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप बेफिक्र होकर घर जाइए, हम हर मामले का उचित निस्तारण कराएंगे. 

'आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें, इलाज की चिंता सरकार करेगी'

बरेली से एक महिला ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की. उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई और आर्थिक सहायता की मांग की. सीएम ने उनसे हॉस्पिटल का एस्टिमेट मांगा, जिसे वह तत्काल उपलब्ध न करा सकीं. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप हॉस्पिटल से एस्टिमेट मंगवा लीजिए. आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें, इलाज की चिंता सरकार करेगी. मुख्यमंत्री ने मरीज को एडमिट कराने और उनके समुचित इलाज के लिए भी निर्देशित किया. 

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'वादकारियों को समय से न्याय दिलाना सरकार की मंशा'- CM

‘जनता दर्शन’ में राजस्व संबंधी मामले भी आए. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं करेगी. इस पर निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी. सीएम ने राजस्व मुकदमों के समयबद्ध निस्तारण पर भी जोर दिया. कहा कि इस पर जल्द निर्णय होने से वादकारियों को समय से राहत मिलती है. राजस्व से जुड़े अधिकारी समय से न्यायालय में बैठें. इस संबंध में निर्णय भी जल्द दें, क्योंकि ऐसा न होने से गरीब वादकारी अधिक प्रभावित होते हैं. वादकारियों को न्याय दिलाना सरकार की मंशा है. इसके अनुरूप राजस्व से जुड़े अधिकारी जरूरतमंदों को न्याय दिलाएं.

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Published at : 29 Jun 2026 01:30 PM (IST)
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UP NEWS Janata Darshan YOGI ADITYANATH
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