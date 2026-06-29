राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों के घर से क्या-क्या मिला? सामने आई बड़ी जानकारी

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में टिन्नू यादव समेत गिरफ़्तार सभी आठ आरोपियों के घर व अन्य ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी खत्म हो गई हैं. इस छापेमारी में पुलिस को आरोपियों के घर से कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं. इसके अलावा कैश और ज्वैलरी की भी बात सामने आई हैं. पुलिस की टीम ये भी जाँच करने की कोशिश कर कर ही है कि खरीदी गई संपत्तियों में चोरी की रकम का इस्तेमाल हुआ था या नहीं.

राम मंदिर दान चोरी में मामले आठों आरोपियों की गिरफ़्तारी के बाद से ही पुलिस की टीम लगातार आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी. इस दौरान उनके परिवार के सदस्यों के भी बयान दर्ज किए गए. जानकारी के मुताबिक़ पुलिस तो आरोपियों के घर से कैश, सोने-चांदी की ज्वैलरी और संपत्तियों के कागजात मिले हैं.

आरोपियों के घर से क्या-क्या मिला?

पुलिस की टीम को ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय के ड्राइवर और बेहद करीबी रमा शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के घर से कुछ ज्वैलरी और कागजात बरामद हुए हैं. इसके अलावा कुछ कैश और संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं. जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के परिवारों को बयान दर्ज किए. आज शाम तक पुलिस की टीम इसका असिसमेंट करेगी की छापेमारी में अब तक क्या-क्या बरामद हुआ हैं.

सोमवार को भी रेड के दौरान पुलिस को आरोपी टिन्नू यादव और दूरे आरोपियों के घर से कुछ-कुछ सामान की बरामदगी हुई है. पुलिस ये भी जाँचने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों के घर से जो संपत्ति के कागज मिले हैं क्या उनकी खरीद में चढ़ावा चोरी के पैसे का इस्तेमाल किया गया था. तमाम बातों का आंकलन करने के बाद रात में पुलिस तय करेगी कल आरोपियों की पुलिस रिमांड ली जाएगी या नही.

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लवकुश मिश्रा ने पत्नी के नाम खरीदी जमीन

इस बीच एबीपी न्यूज़ के हाथ इस मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम एक ज़मीन का दस्तावेज मिला है. इस ज़मीन का बैनामा बीते साल अक्टूबर महीने में ही कराया गया था, जिस पर दो मंजिला मकान का निर्माण हो रहा है. वहीं एक आरोपी और राम मंदिर कैश काउंटर के प्रभारी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के घर भी एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंची.

अयोध्या के अंजनीपुरम में सुभाष श्रीवास्तव का आलीशान घर है. वो पूर्व बैंक कर्मी है. आरोप हैं कि ड्यूटी के दौरान उन्होंने लापरवाही बरदी और इस चोरी में शामिल रहे. एबीपी न्यूज़ को उनके किरायेदार ने बताया कि सुभाष श्रीवास्तव काफी साधु प्रवृति के आदमी है. इस मामले में उनका नाम आना उनके लिए बेहद चौंकाने वाला है.

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