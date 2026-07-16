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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में कोराना का नया मामला आया सामने, वाराणसी के बाद बलिया में 35 साल की महिला पाई गई पॉजिटिव

यूपी में कोराना का नया मामला आया सामने, वाराणसी के बाद बलिया में 35 साल की महिला पाई गई पॉजिटिव

UP News In Hindi: बलिया की रहने वाली एक महिला 3 दिन पहले ही कोरोना संक्रमित पाई गई है. वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला के परिवार के सदस्यों की जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है.

Written By : अजय भारती |  Updated at : 16 Jul 2026 06:07 PM (IST)
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यूपी के बलिया जिले में कोरोना संक्रमण का एक नया मामला सामने आया है. नगर पंचायत सहतवार के वार्ड नंबर-5 की रहने वाली 35 साल की एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है. महिला की कोविड-19 जांच लखनऊ स्थित पीजीआई (संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) में कराई गई थी, जहां उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई. मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया और तुरंत आवश्यक कदम उठाए गए. वहीं कुछ दिन पहले ऐसा ही मामले बनारस से भी सामने आया था, जहां 26 साला का युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था.

महिला के परिवार और संपर्क में आए अन्य लोगों की रिपोर्ट आई निगेटिव 

संक्रमण की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम महिला के घर पहुंची और उसके परिवार के सभी सदस्यों की कोविड जांच कराई. जांच रिपोर्ट में परिवार के सभी सदस्यों की रिपोर्ट निगेटिव आई है. इसके अलावा महिला के संपर्क में आए अन्य लोगों की भी जांच की गई, जिनकी रिपोर्ट भी निगेटिव पाई गई. एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र में सैंपलिंग अभियान चलाया, जिसमें जांच कराए गए सभी लोगों की रिपोर्ट निगेटिव रही.

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महिला तीन दिन पहले गई थी पॉजिटिव, घर पर रखा गया आइसोलेशन में

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) बलिया डॉ. अभय नारायण राय ने बताया कि सहतवार वार्ड नंबर-5 निवासी 35 साल महिला तीन दिन पहले पीजीआई लखनऊ में जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी. फिलहाल महिला की तबीयत पूरी तरह सामान्य है और उसमें संक्रमण के गंभीर लक्षण नहीं हैं.

सीएमओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार महिला के संपर्क में है और उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखी जा रही है. महिला को चिकित्सकीय सलाह के अनुसार घर पर ही होम आइसोलेशन में रखा गया है. साथ ही उसके संपर्क में आए लोगों की जांच पूरी कर ली गई है और सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने, जरूरत पड़ने पर जांच कराने और स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

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Published at : 16 Jul 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
UP NEWS COVID 19 Ballia News
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