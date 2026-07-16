गाजियाबाद आ रहे CM योगी चुनाव से पहले दुरुस्त करेंगे बीजेपी के कील-कांटे, इस 12% वोट पर नजर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल (शुक्रवार) 17 जुलाई को गाजियाबाद आएंगे. योगी आदित्यनाथ मुरादनगर में यूपी में छह बार विधायक रहे और तीन बार मंत्री रहे राजपाल त्यागी की मूर्ति का अनावरण करेंगे. इसके बाद वह वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे. माना जा रहा है त्यागी समाज के 12% वोट पर पकड मजबूत करने के लिए सीएम योगी का ये दौरा है. न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि वेस्ट यूपी में कई सीटों पर त्यागी समाज महत्वपूर्ण भूमिका में है.

मुख्यमंत्री कावड़ को लेकर जिला मुख्यालय में बैठक करेंगे, साथ ही रात्रि विश्राम भी गाजियाबाद में ही करेंगे. इसके बाद अगले दिन सुबह वह बुलंदशहर और संभल जाएंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद शाम 4:00 बजे पहुंचेंगे जनसभा के बाद करीब 6:00 बजे वह कलेक्ट्रेट पहुंच कर 7:00 बजे तक कावड़ यात्रा के संबंध में बैठक करेंगे.

क्यों आ रहे हैं मुख्यमंत्री?

वेस्ट यूपी में त्यागी बिरादरी का दबदबा है, यहां कई विधानसभा सीट त्यागी वोट पर निर्भर है. कुछ त्यागी वोट जो कि भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट था वह एक विवाद के बाद टूटा है. मुख्यमंत्री 2027 में संभवता इसी वोट को एकजुट करने के लिए राजपाल त्यागी की मूर्ति का अनावरण करने आ रहे हैं.

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इसके साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता रहे के सी त्यागी के लोक दल में शामिल होने से फिलहाल राजपाल त्यागी के बेटे और मुरादनगर विधानसभा सीट से विधायक अजीत पाल त्यागी भी पसोपेश में है. दरअसल के. सी. त्यागी अपने बेटे अमरीश त्यागी को 2027 का विधानसभा चुनाव लड़वाना चाहते हैं. ऐसे में उनके लिए मुरादनगर विधानसभा सीट बेहद मुफीद साबित हो सकती है.

मुरादनगर सीट पर 12% त्यागी वोट

इस सीट पर इस सीट पर करीब 12 फ़ीसदी त्यागी है जो बेहद प्रभावित है. राष्ट्रीय लोक दल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और गाजियाबाद जनपद की 5 सीटों में से कम से कम एक सीट राष्ट्रीय लोक दल को मिल सकती है. ऐसे में यह देखना भी महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या कल योगी आदित्यनाथ की सभा में लोक दल के प्रतिनिधि दिखते हैं और खास तौर से के सी त्यागी मौजूद रहते हैं.

कई जिलों के दौरे पर हैं सीएम योगी

योगी आदित्यनाथ हाल फिलहाल में कई जिलों के दौरे पर रहे हैं, लेकिन वे दौरे पूर्वांचल के रहे हैं. यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब उन्होंने वेस्ट यूपी में अपने अभियान की शुरुआत की है.गाजियाबाद में आने से पहले वह शामली और बिजनौर जाएंगे. गाजियाबाद के बाद अगले दिन बुलंदशहर, अमरोहा और संभल जाएंगे.

अजीत पाल मुरादनगर से हैं विधायक

राजपाल त्यागी के बेटे अजीत पाल त्यागी फिलहाल गाजियाबाद मुरादनगर विधानसभा से विधायक हैं. अजीत पाल त्यागी ने पहला चुनाव 2017 में बीजेपी से लड़ा था. उसके बाद 2022 में भी वह विधायक बने थे. इससे पहले अजित पाल त्यागी गाजियाबाद के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं.

कौन थे राजपाल त्यागी ?

राजपाल त्यागी पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता माने जाते थे. वह 1989, 1991, 1996, 2002, 2007 और 2008 में हुए उप चुनाव में भी जीते थे. राजपाल त्यागी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सब में रहते हुए चुनाव लड़े और जीते. राजपाल त्यागी एक बार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और दो बार कैबिनेट मंत्री बने.

2008 का उप चुनाव बेहद दिलचस्प था, क्योंकि 2007 के चुनाव में राजपाल त्यागी निर्दलीय जीते थे और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो उसमें शामिल हुए. अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए राजपाल त्यागी ने विधानसभा से इस्तीफा दिया और उपचुनाव हुआ और उसमें जीते. लंबी बीमारी के बाद 18 जुलाई 2025 को उनका निधन हो गया.

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