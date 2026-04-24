बेमौसम बारिश से परेशान किसानों के लिए खुशखबरी, यूपी में चमकविहीन गेहूं भी अब MSP पर खरीदा जाएगा

Wheat MSP UP 2026: मौसम की मार से परेशान किसानों को डबल इंजन सरकार ने बड़ी राहत दी है. रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार ने निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों का अधिक से अधिक गेहूं एमएसपी पर खरीदा जाए तथा किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो.

बता दें कि प्रदेश में बेमौसम वर्षा के कारण गेहूं की गुणवत्ता में कमी आई है. चमकविहीन होने के साथ गेहूं के दानों में सिकुड़न आ गयी है. इसे देखते हुए प्रदेश सरकार के अनुरोध पर किसानों के हित में भारत सरकार ने चमकविहीन एवं सिकुड़े गेहूं को खरीदने की अनुमति प्रदान की है. अब किसानों का 70 प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूं तथा 20 प्रतिशत तक टूटे व सिकुड़ा गेहूं सरकारी क्रय केन्द्रों पर बिना किसी कटौती के खरीदा जायेगा.

जिन किसानों का नहीं हुआ सत्यापन, उनसे भी होगी खरीद

किसानों के पंजीकरण में दर्ज विवरण का सत्यापन राजस्व एवं चकबन्दी विभाग द्वारा किया जा रहा है. अब नई व्यवस्था के अन्तर्गत जिन किसानों का उक्त विभागों द्वारा सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है, उन किसानों का गेहूं भी क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा किसानों के राजस्व/चकबन्दी अभिलेखों का मिलान करते हुए क्रय किया जायेगा..

15 जून तक जारी रहेगी गेहूं की खरीद

समस्त जनपदों के क्रय केन्द्रों पर 15 जून तक अनवरत रूप से गेहूं खरीद जारी रहेगी. किसानों के समस्त गेहूं की खरीद सुनिश्चित कराई जायेगी. भीड़ अधिक होने पर किसान अपनी सुविधानुसार क्रय केंद्र प्रभारी से टोकन प्राप्त कर लें और टोकन में दर्ज तिथि पर क्रय केंद्र लाकर गेहूं बिक्री करें. किसी भी असुविधा पर किसान टोल-फ्री नम्बर 18001800150 पर सम्पर्क कर सकते हैं.

सभी 18 मंडल के लिए नोडल अधिकारी नामित

शासन ने प्रदेश के सभी 18 मंडल में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया है. नामित अधिकारी अपने सम्भाग का भ्रमण करते हुए किसानों से क्रय किए जा रहे गेहूं की व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा करेंगे. साथ ही बैठक करके गेहूं खरीद को सुचारु रूप से सम्पन्न कराएंगे.