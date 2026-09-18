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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव: BJP ने तेज की तैयारियां, जमीन पर फीडबैक जुटाने में जुटा नेतृत्व

UP चुनाव: BJP ने तेज की तैयारियां, जमीन पर फीडबैक जुटाने में जुटा नेतृत्व

यूपी चुनाव से पहले BJP हाईकमान के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं. इस दौरान संगठन और चुनावी तैयारियों पर मंथन किया जाएगा. साथ ही जमीन पर सरकार के काम का फीडबैक भी लिया जा रहा है.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 18 Sep 2026 03:51 PM (IST)
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यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने युद्धस्तर पर तैयारी तेज कर दी है. बीजेपी नेतृत्व खुद अब यूपी के मैदान में उतर गया है और सबसे पहला लक्ष्य जमीन पर नब्ज़ टटोलना है. एक तरफ यूपी बीजेपी प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े पूर्वी यूपी को मथ रहे है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष दो दिन के दौरे पर पश्चिमी यूपी जाने वाले हैं. 

इस दौरान कार्यकर्ताओं से बात की जा रही है और फीडबैक लिया जा रहा है. चुनाव से पहले संगठन की कमजोर कड़ी को पहचानकर उसको दूर करने की कोशिश होगी, जिससे यूपी में सत्ता की हैट्रिक लगाई जा सके. यूपी में चुनावी तैयारी अब दिल्ली और लखनऊ की बैठकों से निकलकर सीधे मैदान में पहुंच गई है. इस बीच बीजेपी हाईकमान के ताबड़तोड़ दौरे शुरू हो रहे हैं.

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पूर्वांचल में विनोद तावड़े का ताबड़तोड़ कैंपेन

पूर्वांचल में यूपी प्रभारी विनोद तावड़े का ताबड़तोड़ कैंपेन जारी है. तावड़े गोरखपुर, अवध और काशी के दौरे पर हैं वहां वो कार्यकर्ताओं से सीधा फीडबैक ले रहे हैं. उधर पश्चिमी यूपी में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष कैंपेन करने जा रहे हैं. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 21 और 22 सितंबर को पश्चिमी यूपी में रहेंगे. पार्टी अध्यक्ष 21 को मेरठ और 22 को सहारनपुर जाएंगे. 

मेरठ में पश्चिम क्षेत्र के विधायकों और सांसदों के साथ बीजेपी अध्यक्ष बैठक करेंगे. इसके अलावा क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करके चुनावी तैयारियों को परखेंगे. उधर सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के अलावा  पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात के अलावा पार्टी की जमीनी हकीकत भी जानेंगे. यानी यह दौरा लगभग एक संगठन की समीक्षा और चुनावी मंथन के दो एजेंडा पर रहेगा.

पार्टी नेताओं को जमीनी फीडबैक पर फोकस

इन बैठकों के दौरान पार्टी नेता सीधे जमीन के फीडबैक पर फोकस कर रहे हैं. नेताओं की बैठकों में कार्यकर्ता से संवाद, संगठन की समीक्षा, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, स्थानीय समीकरणों पर चर्चा की जा रही है. दरअसल, उम्मीदवारों के चयन से पहले बीजेपी जमीन की असली तस्वीर समझना चाहती है. संगठन के क्या मजबूत पक्ष है और क्या कमजोरियां हैं. इसको लेकर पार्टी जानकारी लेकर उसके हिसाब से फिर रणनीति तैयार करेगी जिससे सत्ता में तीसरी बार वापसी कर सके.

हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल संतोष भी लखनऊ दौरे पर गए थे. वहां पार्टी के कोर ग्रुप के नेताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बैठक की. बैठक में सभी नेताओं से सरकार के काम को लेकर अच्छा और बुरा क्या है उसको लेकर फीडबैक लिया गया. उसके बाद संघ के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक हुई, जिसमें संघ ने सरकार और संगठन को लेकर अपनी रिपोर्ट दी.

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About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 18 Sep 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
BJP UP NEWS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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