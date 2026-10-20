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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ के ऐशबाग में 75 फीट के रावण का होगा दहन, कई VVIP होंगे शामिल

लखनऊ के ऐशबाग में 75 फीट के रावण का होगा दहन, कई VVIP होंगे शामिल

लखनऊ के ऐशबाग ग्राउंड में विजयदशमी के मौके पर 75 फीट ऊंचे रावल का पुतला दहन किया जाएगा. इसमें कई नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 20 Oct 2026 06:06 PM (IST)
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विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है. दशहरा के पर्व पर लखनऊ के ऐशबाग रामलीला ग्राउंड पर 75 फीट ऊंचे विशालकाय रावण के पुतले का दहन किया जाएगा. मंगलवार रात 9:30 बजे से 10 के बीच रावण के पुतले का दहन होगा. रावण दहन कार्यक्रम में कई वीवीआईपी शामिल होंगे.

खबर है कि अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल दिनेश शर्मा भी इस पुतला दहन में शामिल होंगे. वहीं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह भी शामिल होंगे. वीवीआईपी मूवमेंट के चलते सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं. इस दौरान हजारों की भीड़ जुटने की आशंका है. पुलिस की ओर से भी बेहतर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. साथ ही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

रावड़ के सिर पर कराया जाएगा रोबोटिक मूवमेंट

इस बार रावण के पुतले के सिर में रोबोटिक मूवमेंट कराया जाएगा. उसके बाद होगी आतिशबाजी और फिर रावण के पुतले का दहन होगा. इससे पहले मंच पर रामलीला का मंचन होगा और भगवान राम के रावण का वध करते ही रावण के पुतले का दहन किया जाएगा.

इस दौरान 7000 सीटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था की गई है. वहीं 10 हजार की संख्या में भीड़ के पहुंचने की उम्मीद है. राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी, दिमागी नक्सलवाद का समूह नाश इस थीम के साथ इस बार रावण के पुतले का दहन होगा.

विजयदशमी पर सीएम योगी ने गोरखपुर में की पूजन-अर्चना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी. वहीं सीएम ने विजयादशमी के पावन अवसर पर मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में विराजमान समस्त देव-विग्रहों का विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर लोकमंगल एवं जनकल्याण की कामना की.

गोरखनाथ मंदिर में विजयादशमी (दशहरा) के पावन पर्व पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन-अनुष्ठान किया. विशेष पारंपरिक परिधान में सीएम योगी ने गोरक्षपीठ की परंपरा का अनुसरण करते हुए मंगलवार सुबह विधि-विधान से महायोगी गोरखनाथ की पूजा-आराधना कर चराचर जगत के कल्याण की प्रार्थना की.

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Published at : 20 Oct 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS Dussehra 2026
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