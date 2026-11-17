उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग आज 17 नवंबर को प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्र की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा. इसके साथ ही आज से ही वोटर लिस्ट का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की भी शुरुआत हो जाएगी. इस प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, काटने, सुधार कराने का काम किया जाएगा. वोटर 16 दिसंबर तक अपने दावे और आपत्ति दर्ज करा सकेंगे.

प्रदेश के सभी 75 जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों की आधिकारिक वेबसाइट पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी. जिसमें वोटर अपना नाम चेक कर सकते हैं. चुनाव आयोग ने अपील की है कि ड्राफ्ट लिस्ट की जाँच कर लें, अगले एक महीने तक वोटरों द्वारा दावे और आपत्तियां ली जाएंगी.

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अगर किसी पात्र मतदाता का वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं हो या किसी के नाम में कोई गलती है या किसी अपात्र का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गया है तो उन्हें हटाया, जोड़ा या सुधार करने की प्रक्रिया चलेगी. अपात्र नाम के ख़िलाफ़ भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती हैं. जिसके बाद चुनाव आयोग सभी आवेदनों की जाँच के बाद त्रुटियों का निस्तारण किया जाएगा.

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नाम जोड़ने, हटाने और सुधार का मौका

विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत महीने की चार तारीखों पर विशेष अभियान चलेगा. ये चार तारीखें हैं 21, 22, 28 और 29 नवंबर, जब जिले के सभी बूथों पर BLO ड्राफ्ट लिस्ट और फॉर्म के साथ उपलब्ध रहेंगे. अगर किसी का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो पात्र वोटर फॉर्म 6 भरकर अपना नाम शामिल करवा सकता है. इसके लिए ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तक की सुविधाएं दी गई हैं.

एसएसआर के दौरान 1 जनवरी 2027 तक 18 साल की आयु तक के सभी पात्र युवा फार्म 6 भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि संबंधित युवा निर्वाचक क्षेत्र का सामान्य नागरिक हो. 28 दिसंबर 2026 तक सभी आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और 4 जनवरी 2027 को फ़ाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी.