उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज से चौरासी कोसी की परिक्रम शुरू हो रही है जो 19 नवंबर की शाम चार बजे तक पूरी होगी. इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है, जिसको लेकर पुलिस ने तीन चरणों में ट्रैफिक डायवर्जन किया है. यह कार्तिक पूर्णिमा तक लागू रहेगा.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पंचकोसी परिक्रम 20 नवंबर की शाम तक खत्म होगी और कार्तिक पूर्णिमा स्नान 23 नवंबर को है. इसलिए श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 23 तक डायवर्जन लागू रहेगा.

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कहां-कहां रहेगा डायवर्जन ?

अयोध्या में चौदह कोसी परिक्रमा के दौरान जिन इलाकों में डायवर्जन प्लान लागू होगा, उसमें सआदतगंज बाईपास, शांति चौक, नवीन मंडी, देवकाली, साकेत पेट्रोल पंप, हनुमानगुफा, गांधी आश्रम, बालूघाट, असिफबाग, कुढ़ाकेशवपुर, राजघाट, कटरा तिराहा, उदया चौराहा शामिल हैं. इसके अलावा इससे सटे इलाकों में भी डायवर्जन रहेगा.

उधर पंचकोसी परिक्रमा के दौरान लकड़मंडी, दुर्गागंज माझा, साकेत, हनुमान गुफा, असिफबाग, विद्याकुंड, महोबरा फ्लाइओवर, टेढ़ी बाजार, उदया चौराहा एवं गैस गोदाम सहित प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा.

कार्तिक पूर्णिमा पर डायवर्जन

इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर नया घाट, लता मंगेशकर चौक, हनुमान गुफा, रामघाट, विद्याकुंड, कनकगंज, रायगंज मोड़, टेढ़ी बाजार एवं चूड़ामणि चौराहा सहित विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. इस दौरान पुलिस-प्रशासन ने बाहरी जिलों से आने वाले वाहन चालकों से अपील की है कि गोंडा एवं बस्ती की ओर जाने वाले तथा लखनऊ की ओर जाने वाले वाहन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उपयोग कर सकते हैं.

पुलिस ने अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए फटिकशिला आश्रम के पास, साकेत पुल के आसपास, दशरथ पथ, बैकुंठ धाम के पास, बालू घाट मल्टीलेवल पार्किंग, सूर्या पैलेस के पास, यश पेपर मिल पार्किंग, उदया चौराहा, आइटीआइ परिसर, कटरा रेलवे स्टेशन के सामने तथा अन्य चिह्नित स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है. पुलिस-प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है.

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