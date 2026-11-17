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मथुरा से दिल्ली जाएंगे सीएम योगी, गृहमंत्री शाह और बीजेपी चीफ से करेंगे मुलाकात
मथुरा की बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में अमित शाह और नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे. यूपी चुनाव को लेकर बैठक हो सकती है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज, 17 नवंबर को दिल्ली जा सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक यहां उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है.
सूत्रों के अनुसार यह मुलाकात गृहमंत्री के आवास पर होगी. इस बैठक में सीएम योगी, कैबिनेट के सहयोगियों के साथ जा सकते हैं.
ठक में यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति के साथ ही आने वाले दिनों में अमित शाह और नितिन नवीन के उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हो सकती है.
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