अंकिता हत्याकांड: उर्मिला सनावर की शर्त, लाइव कैमरों के सामने हो नार्को टेस्ट

अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित VIP ऑडियो प्रकरण में शुक्रवार को देहरादून की CBI कोर्ट में खासी गहमागहमी देखने को मिली. इस मामले में अभिनेत्री उर्मिला सनावर और बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर दोनों ने नार्को टेस्ट कराने के लिए हामी भर दी है.

CBI ने इसी ऑडियो की जांच के सिलसिले में दोनों को नोटिस भेजकर तलब किया था. नोटिस मिलने के बाद दोनों शुक्रवार को अदालत पहुंचे थे. CBI ने वायरल ऑडियो की पड़ताल के लिए उर्मिला सनावर का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अर्जी दायर की है, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई.

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कचहरी परिसर में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा

पेशी के बाद उर्मिला ने बताया कि अदालत ने उन्हें 26 तारीख को दोबारा हाजिर होने को कहा. साथ ही उनसे कहा गया है कि वो नार्को टेस्ट के लिए अपनी सहमति पर सोच विचार कर लें. आगे की सुनवाई में उनकी सहमति और टेस्ट से जुड़े अन्य पहलुओं पर विचार किया जाएगा.

उर्मिला के देहरादून कचहरी पहुंचते ही माहौल गरमा गया. बताया गया कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने उन्हें अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया, जिससे उर्मिला भड़क उठीं और आक्रोश में यह तक कह डाला कि वो राठौर को कोर्ट परिसर में ही चप्पल से मारेंगी.

बता दें कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बीच वैवाहिक स्थिति को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है. उर्मिला सनावर दावा करती हैं कि वो राठौर की पत्नी हैं लेकिन वो इससे साफ मना करते हैं.

उर्मिला की मांग लाइव कैमरों के सामने हो टेस्ट

उर्मिला ने दावा किया कि यदि उनका नार्को टेस्ट सही तरीके से और लाइव कैमरों की मौजूदगी में हुआ, तो अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर नीलम हत्याकांड तक कई राज सामने आ जाएंगे. उन्होंने साफ कहा कि वो किसी भी हाल में पीछे हटने वाली नहीं हैं. उन्होंने सुरेश राठौर पर अपने नौकर की मौत को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं, सुरेश राठौर ने कहा कि वो हर तरह की जांच में CBI के साथ पूरा सहयोग करेंगे. राठौर के मुताबिक वो नार्को टेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उन पर किसी तरह का दबाव नहीं है.

ऑडियो की सत्यता परख रही CBI

दरअसल, अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित VIP की भूमिका को लेकर एक ऑडियो वायरल हुआ था. CBI इस ऑडियो की प्रामाणिकता और उससे जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है. इसी कड़ी में उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर को नोटिस जारी किए गए थे. अब सबकी नजर 26 तारीख की अगली पेशी पर टिकी है.

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