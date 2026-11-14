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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हमें इस्लाम से सीखना चाहिए...' राजा भैया के इस बयान से यूपी में हलचल

'हमें इस्लाम से सीखना चाहिए...' राजा भैया के इस बयान से यूपी में हलचल

जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा सीट से विधायक राजा भैया ने हिन्दुओं को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि की राजनीतिक दल ऐसे हैं जो हिन्दुओं के एकजुट होने देना नहीं चाहते हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 14 Nov 2026 11:24 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच हिन्दू और सनातन को लेकर छिड़ी बहस के बीच प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि कई राजनीति दल ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि हिन्दू समाज एकजुट हो जाए. इसके साथ ही उन्होंने लोगों को इस्लाम से सीखने की नसीहत दी. 

राजा भैया ने कहा कि हमें इसे लेकर इस्लाम से सीखने की ज़रूरत हैं, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग चाहे किसी भी राजनीति दल को समर्थन करते हों लेकिन उनके लिए सबसे पहले इस्लाम आता है, इसी तरह हमें भी सोचना चाहिए कि हम पहले हिन्दू हैं. सनातन के प्रति हमारी आस्था प्रखर होनी चाहिए. 

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हमें इस्लाम से सीखना चाहिए- राजा भैया

राजा भैया ने कहा- "हमको इस्लाम से सीखना चाहिए, बहुत से मुस्लिम हैं जो कांग्रेस में हैं, बहुत से समाजवादी पार्टी, बहुत से लोग अन्य दलों में हैं. बहुत से लोग वामपंथी भी है लेकिन, इस्लाम उनके लिए प्राथमिकता है. हिन्दू किसी भी दल में बंध कर न रहे. जब बात हिन्दुत्व की आए तो उन्होंने ये सोचना चाहिए कि हम हिन्दू पहले हैं."  

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उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल तो आते-जाते रहते हैं. ईश्वर के प्रति धर्म के प्रति, सनातन के प्रति वो हमारी विचारधारा, हमारी आस्था प्रखर होना चाहिए, ठोस होनी चाहिए और मुखर होनी चाहिए. राजा भैया ने कहा कि कई दल ऐेसे हैं जो हिन्दुओं को एकसाथ आने देने नहीं ताहते हैं. 

राजा भैया ने कहा कि "हम किसी दल का नाम नहीं लेना चाहेंगे. लेकिन, हम ये कह रहे हैं कि आज सभी राजनीतिक दल एक दो अपवाद को छोड़कर ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हिन्दुओं में एकता है. हिन्दू एकजुट हों. सच्चाई यहीं है. लोग इस बात को समझ भी रहे हैं."

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 14 Nov 2026 11:24 AM (IST)
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