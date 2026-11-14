ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमेरठ में पूर्व सैनिकों की रैली करेंगे सीएम योगी, 3 हजार लोग होंगे शामिल

मेरठ में पूर्व सैनिकों की रैली करेंगे सीएम योगी, 3 हजार लोग होंगे शामिल

सरहद की रक्षा करते हुए दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करने वाले वीर सैनिकों के सम्मान में लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है. इसी क्रम में 14 नवंबर को मेरठ के में पूर्व सैनिक रैली का आयोजन किया जाएगा.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 14 Nov 2026 11:13 AM (IST)
Preferred Sources

सरहद की रक्षा करते हुए दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करने वायूले वीर सैनिकों के सम्मान और उनके परिवारों के कल्याण के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है. इसी क्रम में 14 नवंबर को मेरठ के कुलवंत सिंह स्टेडियम में पूर्व सैनिक रैली का आयोजन किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में होने वाली इस रैली में 2500 से 3000 पूर्व सैनिक, वीर नारियां और दिवंगत सैनिकों की पत्नियां शामिल होंगी. यह आयोजन न केवल देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सैनिकों के शौर्य और बलिदान को सम्मान देने का अवसर बनेगा, बल्कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़ी समस्याओं के समाधान का प्रभावी मंच भी बनेगा. 

रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भारतीय सेना की मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा (एवीएसएम) विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे. दोनों की मौजूदगी प्रदेश सरकार और भारतीय सेना की ओर से पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के सम्मान और कल्याण के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाएगी. इस आयोजन के माध्यम से राष्ट्र की सुरक्षा में पूर्व सैनिकों के अतुलनीय योगदान को याद करने के साथ उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की जाएगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार देगी निपुण यूपी को गति, डीएलएड प्रशिक्षु करेंगे छात्रों का आकलन
योगी सरकार देगी निपुण यूपी को गति, डीएलएड प्रशिक्षु करेंगे छात्रों का आकलन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में सपा दफ़्तर के बाहर लगा पोस्टर, रावण से की योगी सरकार की तुलना
लखनऊ में सपा दफ़्तर के बाहर लगा पोस्टर, रावण से की योगी सरकार की तुलना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी वोटर लिस्ट: 7 महीनों में जोड़े गए 20 लाख नए नाम, अब कितनी हो गई मतदाताओं की संख्या?
यूपी वोटर लिस्ट: 7 महीनों में जोड़े गए 20 लाख नए नाम, अब कितनी हो गई मतदाताओं की संख्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी में SIR के बाद वोटर लिस्ट से कई नाम गायब, हिंदू-मुस्लिम दोनों पक्षों ने उठाए सवाल
बाराबंकी में SIR के बाद वोटर लिस्ट से कई नाम गायब, हिंदू-मुस्लिम दोनों पक्षों ने उठाए सवाल

एक मंच पर होगा पेंशन और दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं का समाधान

रैली का प्रमुख उद्देश्य पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और दिवंगत सैनिकों के परिवारों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समर्पित मंच उपलब्ध कराना है. इसके लिए विभिन्न विभागों और संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे. पेंशन संबंधी प्रकरणों, दस्तावेजों में त्रुटियों, लंबित दावों और अन्य देय सुविधाओं से जुड़े मामलों में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. संबंधित विभागों के अधिकारी पात्र लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी भी देंगे. इस पहल से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी. साथ ही, उन्हें समय पर सहायता उपलब्ध कराने और उनके अधिकारों का लाभ दिलाने की दिशा में भी प्रयास किया जाएगा.

वीर नारियों के त्याग और बलिदान को मिलेगा सम्मान

रैली में वीर नारियों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के त्याग, संघर्ष और योगदान को भी विशेष महत्व दिया जाएगा. देश की रक्षा में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति सम्मान प्रकट करना इस आयोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है. यह मंच उन्हें अपनी समस्याएं रखने और संबंधित विभागों से सहायता प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करेगा. राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिवारों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना भी इस पहल का अहम हिस्सा है.

सेवानिवृत्ति के बाद भी सेना से जुड़ा रहेगा सम्मान और सहयोग का रिश्ता

भारतीय सेना की यह पहल इस संदेश को मजबूती देगी कि सैनिक का सेना से रिश्ता केवल सक्रिय सेवा तक सीमित नहीं होता. सेवानिवृत्ति के बाद भी सेना अपने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध रहती है. इस रैली से सेवारत और पूर्व सैनिकों के बीच आपसी जुड़ाव, विश्वास और सम्मान का रिश्ता और मजबूत होगा. 'एक बार सैनिक, हमेशा सैनिक' की भावना के साथ आयोजित यह रैली राष्ट्र की रक्षा में योगदान देने वाले जवानों के प्रति सम्मान और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश देगी.

Published at : 14 Nov 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH States News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार देगी निपुण यूपी को गति, डीएलएड प्रशिक्षु करेंगे छात्रों का आकलन
योगी सरकार देगी निपुण यूपी को गति, डीएलएड प्रशिक्षु करेंगे छात्रों का आकलन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में सपा दफ़्तर के बाहर लगा पोस्टर, रावण से की योगी सरकार की तुलना
लखनऊ में सपा दफ़्तर के बाहर लगा पोस्टर, रावण से की योगी सरकार की तुलना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी वोटर लिस्ट: 7 महीनों में जोड़े गए 20 लाख नए नाम, अब कितनी हो गई मतदाताओं की संख्या?
यूपी वोटर लिस्ट: 7 महीनों में जोड़े गए 20 लाख नए नाम, अब कितनी हो गई मतदाताओं की संख्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी में SIR के बाद वोटर लिस्ट से कई नाम गायब, हिंदू-मुस्लिम दोनों पक्षों ने उठाए सवाल
बाराबंकी में SIR के बाद वोटर लिस्ट से कई नाम गायब, हिंदू-मुस्लिम दोनों पक्षों ने उठाए सवाल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत ने USCIRF को लगाई लताड़, शरजील इमाम के मामले पर दिया करारा जवाब
भारत ने USCIRF को लगाई लताड़, शरजील इमाम के मामले पर दिया करारा जवाब
राजस्थान
AIIMS में भर्ती पूर्व उप राष्ट्रपति पढ़ रहे सोनिया गांधी की किताब? इस तस्वीर से मिले संकेत
AIIMS में भर्ती पूर्व उप राष्ट्रपति पढ़ रहे सोनिया गांधी की किताब? इस तस्वीर से मिले संकेत
बॉलीवुड
दुनियाभर में 1100 करोड़ के पार हुई 'रामायण', बनी 9वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म, अब खतरे में है शाहरुख खान की 'जवान'
दुनियाभर में 1100 करोड़ के पार हुई 'रामायण' , बनी 9वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म
क्रिकेट
CM योगी को मिला रिंकू सिंह-प्रिया सरोज की शादी का निमंत्रण, 4 दिसंबर को लेंगे सात फेरे
CM योगी को मिला रिंकू सिंह-प्रिया सरोज की शादी का निमंत्रण, 4 दिसंबर को लेंगे सात फेरे
विश्व
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
विश्व
4000 फ्लाइट्स कैंसिल, 10 हजार से ज्यादा लेट, अमेरिका विमान संकट के पीछे क्या कारण?
4000 फ्लाइट्स कैंसिल, 10 हजार से ज्यादा लेट, अमेरिका विमान संकट के पीछे क्या कारण?
शिक्षा
Delhi University: कर्ज के बोझ से बढ़ सकती है DU की फीस? 161 करोड़ की उधारी पर काउंसिल में विरोध
कर्ज के बोझ से बढ़ सकती है DU की फीस? 161 करोड़ की उधारी पर काउंसिल में विरोध
ट्रेंडिंग
Viral Video: कार से टकराई स्कूटी तो महिला ने आदमी पर बरसाए थप्पड़, वीडियो देख हैरान हुए यूजर्स
कार से टकराई स्कूटी तो महिला ने आदमी पर बरसाए थप्पड़, वीडियो देख हैरान हुए यूजर्स
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget