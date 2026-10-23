यूपी में जानबूझकर हो रही 200 सीट की डिमांड! 2027 में सपा के साथ क्या है कांग्रेस का प्लान?

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से 200 सीटों की मांग कर रही है. सूत्रों की मानें तो कांग्रेस राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से लगभग हर दूसरी सीट की मांग कर रही है.

इससे पहले यह जानकारी आई थी कि केरल स्थित वायनाड से सांसद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीटिंग में 150 सीटों की लिस्ट बनाई थी. सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग के घटनाक्रमों से वाकिफ सूत्रों का दावा है कि लिस्ट सौंप दी गई है.

हालांकि यहां यह बात समझना जरूरी है कि आखिर कांग्रेस का असल प्लान क्या है? क्या कांग्रेस वास्तव में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी या वह प्रेशर टैक्टिक्स खेल रही है? एबीपी न्यूज़ पत्रकार विशाल पांडेय के अनुसार यह बात कांग्रेस भी जानती है कि सपा 200 सीट नहीं देगी लेकिन इतनी डिमांड इसलिए हो रही है ताकि कम से कम 100 सीट तो मिले.

प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही कांग्रेस?

विशाल के अनुसार सपा के समक्ष कांग्रेस ने अपनी 200 सीटों की मांग रख रही है. यहां कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरूआत कर रही है. वह यह दिखा रही है कि वह अलायंस में कहीं पीछे नहीं रहेगी. हालांकि कांग्रेस यह भूल रही है कि उसके पास कई जगहों पर बूथ कार्यकारिणी नहीं है. इस संख्या को देखकर यह लगता है कि कांग्रेस, अलायंस से बचना भी चाह रही है. कांग्रेस भी जानती है कि सपा 200 सीट नहीं देगी. अब यह देखना होगा कि सपा कितनी सीट देगी. 2022 में 2 और 2017 में कांग्रेस ने सपा के अलायंस के साथ 7 सीटें जीती थी.

यूपी में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस राज्य प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि नवंबर तक चीजें फाइनल हो जाएंगी. हमारे यहां से कौन चुनाव लड़ेगा, हमने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.

इस पूरे घटनाक्रम पर सपा नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि सीटों का बंटवारा जैसा भी होगा हम एकजुट होकर एक दूसरे को चुनाव लड़ाएंगे. सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला हाईकमान लेगा.