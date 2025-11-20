यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए मांगे गए आवेदन, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की जल्द ही नियुक्ति होगी. इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इस प्रक्रिया के तहत बायोडाटा समेत आवेदन पत्र मांगे गए हैं. आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर शाम छह बजे तक होगी. यह जानकारी उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी ने दी.

उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद के लिए नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा. इच्छुक आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा समेत प्रार्थना पत्र विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-5, नवीन भवन, कक्ष संख्या-40, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के नाम से पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करना होगा. आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक व अन्य अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति भी संलग्न रहेगी.

अध्यक्ष पद के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

अध्यक्ष पद की कार्यावधि, आयु, अहर्ता, आवेदन पत्र के प्रारूप आदि जानकारी उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट www. uphed. gov. in पर प्राप्त की जा सकती है. इसमें पद के लिए न्यूनतम अहर्ता की भी जानकारी दी गई है. अध्यक्ष पद के लिए राज्य सरकार के प्रमुख सचिव के पद या उनके समकक्ष पद पर रहे, विश्वविद्यालय के कुलपति हों या रहे हों तथा किसी विश्वविद्यालय के न्यूनतम 10 वर्ष तक आचार्य हों या रहे हों और उनके पास कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो, ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं.

पहले 26 सितंबर को जारी हुआ था विज्ञापन

अमर उजाला में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, 22 सितंबर को प्रो. कीर्ति पांडेय ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद 26 सितंबर को विज्ञापन जारी कर अध्यक्ष पद के लिए आवेदन मगांए गए थे, जिसकी अंतिम तिथि 21 अक्टूबर थी. आवेदन करने की अंतिम तिथि थी. अंतिम तिथि तक अध्यक्ष पद के लिए कुल 67 लोगों ने आवेदन किया था, मगर शासन की तरफ से पात्रता शर्तों में परिवर्तन कर दिया गया. इसके बाद से नए विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा था.

