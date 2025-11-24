डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का निशाना, 'बिहार चुनाव के बाद अखिलेश यादव बौखला गए हैं'

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज कुशीनगर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन जिला जेल का निरीक्षण किया और कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य एक करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाना है और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से करीब तीन करोड़ महिलाओं को सशक्त किया जाएगा.

समीक्षा बैठक से पहले डिप्टी सीएम मौर्य ने भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली में मुख्य मंदिर पहुंचकर शयन मुद्रा की प्रतिमा का दर्शन कर विशेष पूजा-अर्चना की. उन्होंने कहा कि "भगवान बुद्ध के दर्शन कर जीवन सार्थक हुआ." उन्होंने कहा कि मोदी जी और योगी जी की ट्रिपल इंजन की सरकार बौद्ध धर्म के स्थलों को सड़क और हवाई मार्ग से लगातार विकसित कर रही है.

राम मंदिर पर सपा-टीएमसी को कड़ा जवाब

बिहार चुनाव परिणामों के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, डिप्टी सीएम मौर्य ने उन्हें 'बौखलाया' हुआ बताया. उन्होंने राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा कि रामभक्तों पर गोली चलाने वालों को ज्ञान देने का कोई अधिकार नहीं है. रामलला के लिए हम प्राणों की आहुति दे सकते हैं. जो लोग अयोध्या की धरती को लाल कर सकते हैं, वे आज ज्ञान न दें.

उन्होंने सपा को 'रामद्रोही पार्टी' बताया और सपा नेता द्वारा राम मंदिर पर पीएम मोदी के पताका फहराने पर सवाल उठाने को 'बड़बोलापन' करार दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है.

सख्त संदेश: घुसपैठ और यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई

डिप्टी सीएम मौर्य ने टीएमसी सांसद हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद निर्माण संबंधी बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, और कहा कि बाबर के नाम पर भारत की धरती पर एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी. उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर भी स्पष्ट किया कि देश में किसी भी संस्थान को आतंकवादी गतिविधियों की छूट नहीं मिलेगी और कानून अपना काम करेगा.

घुसपैठियों पर सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि नया कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाई शरणार्थियों के लिए है, लेकिन गरीबों का हक मारने वाले मुस्लिम घुसपैठियों को देश में जगह नहीं नहीं मिलेगी. अंत में, उन्होंने कहा कि अगर सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बने होते तो अयोध्या, मथुरा और काशी जैसी समस्याएं समाप्त हो चुकी होती.