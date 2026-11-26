गन्ना किसानों का हित योगी सरकार की प्राथमिकता में है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के उपरांत वर्तमान पेराई सत्र (2026-27) में अब तक 96 चीनी मिलें पेराई कार्य प्रारंभ कर चुकी हैं. अभी तक सबसे अधिक गन्ना पेराई करने वाली हरियावां चीनी मिल हरदोई है. यहां 22.41 लाख कुंतल पेराई की गई है. वहीं अजबापुर- डीसीएम ग्रुप लखीमपुर खीरी की ओर से सर्वाधिक भुगतान 82 करोड़ रुपये किया गया है.

707 लाख कुंतल गन्ने की हुई पेराई

गन्ना आयुक्त भवानी सिंह खंगारौत ने बताया कि वर्तमान सत्र में अब तक प्रदेश की कुल 96 चीनी मिलों ने पेराई कार्य सफलतापूर्वक प्रारंभ कर दिया है. इसमें निजी क्षेत्र की 78, सहकारी क्षेत्र की 17 व निगम क्षेत्र की एक चीनी मिल शामिल है. इन चीनी मिलों द्वारा इस पेराई सत्र में अब तक कुल 707 लाख कुंतल गन्ने की पेराई की जा चुकी है, जिससे कुल 63.80 लाख कुंतल चीनी का उत्पादन हुआ है.

किसानों को किया जा रहा त्वरित भुगतान

वर्तमान पेराई सत्र में अब तक के कुल देय गन्ना मूल्य 552.23 करोड़ रुपये के सापेक्ष चीनी मिलों द्वारा शत-प्रतिशत से भी अधिक का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित किया जा चुका है. पेराई सत्र की शुरुआत से ही चीनी मिलों द्वारा त्वरित भुगतान करने से किसानों को बिचौलियों और विलंब की समस्या से मुक्त होकर गन्ना आपूर्ति करने में आसानी होगी.

पेराई सत्र (2026-27) में अब तक सर्वाधिक पेराई करने वाली चीनी मिल

हरियावां चीनी मिल हरदोई- 22.41 लाख कुंतल

हरगांव चीनी मिल सीतापुर- 21.94 लाख कुंतल

खतौली चीनी मिल मुजफ्फरनगर- 20.95 लाख कुंतल

किसानों को अब तक सर्वाधिक भुगतान करने वाली चीनी मिल

अजबापुर-डीसीएम ग्रुप- लखीमपुर- 82 करोड़

मवाना चीनी मिल- मेरठ- 62 करोड़

हरगांव चीनी मिल- सीतापुर- 60.42 करोड़

गन्ना आयुक्त भवानी सिंह खंगारौत ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों की आर्थिक समृद्धि, सम्मान और उनकी उपज का उचित एवं समय पर मूल्य दिलाने का निर्देश दिया है. इसके पश्चात चीनी मिलों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान करने के निर्देश दिए गये हैं. विभाग निरंतर इसकी मॉनीटरिंग कर रहा है. किसानों को तत्काल भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है.